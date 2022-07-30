與日議員談國民黨總統 朱立倫：知日友日是國民黨態度

國民黨黨主席朱立倫今在臉書發文表示，和「思考日本安全保障議員之會」的日本眾議員石破茂等四位日本國會議員餐敘時，談起國民黨四位總統包括蔣中正、蔣經國、李登輝和馬英九等人政績，並強調知日、友日是國民黨的態度「不應陷入過去仇日、反日情結」。

朱立倫昨和來訪台灣的石破茂及日本眾議員浜田靖一、眾議員長島昭久、參議員清水貴之共進晚餐。

朱立倫說，他在席間向議員們提及，每個國民黨執政的時期，包括蔣中正的保衛台灣、蔣經國總統的建設台灣，並開啟民主轉型、李登輝總統時期推動的民主台灣，以及馬英九總統執政時追求台灣在區域與國際中有一個和平的環境，締造和平台灣，都是國民黨的堅持、主張與中心價值。

朱立倫表示，石破茂也回應提到，日本對蔣中正以德報怨的精神相當感念，在石破茂第一次訪問台灣時，晉見當時總統經國，爾後他多次來台也熟識李登輝，同樣也拜會過馬英九。

朱立倫指出，中華民國與日本在各方面合作密切，國民黨與自民黨也有深遠歷史淵源，連國民黨的前身同盟會，都是在東京成立，因此對日本的朋友表達善意，絕非跟著任何別人的腳步走，而是因為過去到現在的歷史情誼，也是因為日本是台灣最重要的鄰居、貿易夥伴。

朱立倫表示，過去的歷史不能遺忘，但歷史不該只是包袱「我們的態度是知日、友日」，不應陷入過去仇日、反日的情結，阻礙下一代未來。