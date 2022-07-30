李登輝逝世兩周年！時代力量肯定：帶領台灣走向民主化

今天是前總統李登輝逝世兩周年，時代力量今發表聲明肯定李在世的貢獻，致力推動台灣民主化改革，在1988年繼任總統後，旋即展開一連串的政治改革，憑藉高度政治智慧，面對國民黨和軍方保守勢力和民間訴求政治改革的雙重壓力下，持續帶領台灣走向民主化的道路，令人感佩。

時力指出，李前總統的高明手腕，同樣展現在兩岸關係與統獨議題上，在政治生涯晚期，致力主張台灣主體意識的言論，提出「中華民國在台灣」，推動台灣國家地位正常化。1999年7月，李前總統在接受德國之聲錄影專訪時，指出「兩岸關係定位在國家與國家，至少是特殊的國與國的關係」（即兩國論），為兩岸關係以及國家正常化的道路定調。

時力表示，李登輝曾表示「在卸任前，提出國家定位後，以後不管是誰做總統，都會很好做事情」。足見李一心為台灣的崇高理念和超群的政治智慧。作為台灣首位民選總統，李前總統於卸任之後仍時時關心台灣政局，也注重傳承、提攜後進， 2016年選舉前後，時代力量曾數度向李前總統請益，李前總統對晚輩不吝給予建言，時代力量點滴在心。

時力表示，哲人雖已遠，但時代力量仍然謹記阿輝伯的叮嚀，不忘初衷，持續推動國家正常化，以台灣為名走向國際。