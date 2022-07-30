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影/搶婦女票 蘇貞昌參加民進黨婦女選戰營得意述說政績

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院長蘇貞昌上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營。記者魯永明／攝影

行政院長蘇貞昌上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營，細數任內中央施政成績，請大家支持會做事的政府，並為尋求連任的嘉義縣長翁章梁加油祝福。

上午決策營結訓，原排定蔡英文總統、蘇貞昌到場致詞，蔡英文有重要行程取消，蘇貞昌由翁章梁陪同抵達會場，受到大批婦女幹部熱情歡迎，蘇眉開眼笑說，「我專程搭專機，來拜拜，來向大家請安，報告政府照顧人民，從小到老的各種施政成果。」

會場大螢幕電腦簡報，逐一播放各項施政成果圖表，蘇貞昌花了近20分鐘，侃侃而談中央各項政績，誇讚蔡總統民調高，經濟成長率提升，中央提升少子化預算到800億，擴大不孕症療程補助，目前已有2.6萬個家庭受到幫助，超過2400名新生兒出生；班班有冷氣，花不到1年半，完成全台3369間學校冷氣裝設等。

蘇貞昌請大家支持會做事的政府，誇讚翁章梁優秀縣長，中央與地方政府合作，創造優秀施政成績，請大家繼續支持翁章梁。女性選戰營從政績、中國認知戰、選戰文宣策略到女力培力，進行全方位授課，吹響選舉號角。

選戰營集結各縣市200名台灣及新住民姐妹開授選戰特訓班，化女力為戰力，號召姐妹們投入年底選戰。婦女部主任許嘉恬說，台灣性別平等指數亞洲第一，台灣女力是選舉重要戰力，營隊是台灣女力隊集結第一步，首次邀請新住民參加選戰營隊。

翁章梁針對國民黨將推出副秘書長王育敏返鄉參選縣長表示，王育敏曾公開表態不參選，目前有關王育敏參選的消息，都是媒體報導，還未看到聽到王育敏親口證實參選，等到國民黨正式提名再做回應。　

行政院長蘇貞昌（右二）由嘉義縣長翁章梁（右）陪同上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）由嘉義縣長翁章梁（右）陪同上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營，細數任內中央施政成績，請大家支持會做事的政府。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營，細數任內中央施政成績，請大家支持會做事的政府。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營，細數任內中央施政成績，請大家支持會做事的政府。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營，細數任內中央施政成績，請大家支持會做事的政府。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營，細數任內中央施政成績，請大家支持會做事的政府。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌上午參加民進黨婦女部，在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營，細數任內中央施政成績，請大家支持會做事的政府。記者魯永明／攝影

翁章梁 蘇貞昌 王育敏

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