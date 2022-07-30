落實「台灣有事日本有事」 石破茂：需法律和條約因應

日本前防衛大臣石破茂眾議員及前防衛大臣浜田靖一眾議員擔任共同團長，和前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等人訪問台灣。石破茂今受訪時表示，如「台灣有事日本有事」成立，那日本必須仔細討論要有什麼樣的法律和條約，來因應事態發生。

石破茂一行人是日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」成員，來台四天，已見蔡英文總統、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮等官員，也和立法院、國安會、行政院及相關部會智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換。

石破茂指出，防範亞太地區發生戰亂是日本應盡的責任，這次來台談論安保政策相關問題，有許多牽扯國家機密的部分，但日本和台灣若要合作安保議題，要有對應法律和相關法規，才能形成政策，才有機會守護亞太地區和平穩定。

日本媒體問到會帶什麼台日交流建議回國討論時，石破茂表示，「台灣有事等於日本有事」論述若要成立，要思考什麼事態是台灣有事、什麼事態會變成日本有事，而這就牽扯到有什麼法律或條文可以適用來因應事態。

石破茂進一步說，日本不像美國有「台灣關係法」、六大保證，美國近期也公布「印太安全保障架構」等文件，適用因應台美區域關係，而日本過往沒有讓防衛出動的案例，若要讓防衛出動、也要國會承認，日本作為文明統治國家，應冷靜沈著、分析討論，擬定相關政策。

清水貴之也表示，日本提供台灣協助要有實際作為，包括法律修正、法律完備等相關要解決的課題，他會和所有「思考日本安全保障議員之會」成員以及其他議員討論，就具體日本應提供什麼協助交換意見。