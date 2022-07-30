快訊

抗癌數十年、助弱勢半世紀 埔里阿嬤陳綢病逝 享耆壽92歲

游錫堃返台PCR陽性 自曝症狀稍感不適沒發燒

林志穎弟44歲生日盼「二哥能早日康復」 洩心境「茫然的心」

日本議員率團訪台 五指山弔唁李登輝

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
日本議員訪團，赴五指山弔唁李登輝。圖／李登輝基金會提供
日本議員訪團，赴五指山弔唁李登輝。圖／李登輝基金會提供

日本眾議員石破茂率領團訪台，今天上午一行人在無任所大使林佳龍李登輝基金會執行長鄭睦群陪同下，前往五指山國軍示範公墓特勳區，在前總統李登輝逝世兩周年的紀念日，致以弔唁。

李登輝基金會表示，一行人是在上午6點45分抵達，基金會董事長李安妮因照顧母親曾文惠，因此由林佳龍與鄭睦群陪同上山，弔唁結束後雙方移駕貴賓室簡短交流，鄭睦群首先代表李安妮向四位國會議員致意，並特別感謝石破茂團長明確表態將完成安倍的遺願，台日合作維護區域和平。

林佳龍表示，李登輝是他學成返國後的第一個老闆，因此非常感謝其指導及知遇，李登輝不僅帶給台灣相當重要的影響，其經歷日治時期、威權時代與促成民主台灣，大時代的智慧應持續訴說與流傳。

日本議員訪團，赴五指山弔唁李登輝。圖／李登輝基金會提供
日本議員訪團，赴五指山弔唁李登輝。圖／李登輝基金會提供

李登輝 林佳龍 石破茂

延伸閱讀

影／國民黨重新評論李登輝？朱立倫：沒有這回事

李登輝明年1/5百歲誕辰 郭國文盼發行紀念郵票

黃珊珊批任期無內湖交通配套 馬英九：怎麼16年了還玩馬維拉

李登輝紀念書出版 李安妮讚「文字圖片嚴格交代來源」

相關新聞

落實「台灣有事日本有事」 石破茂：需法律和條約因應

日本前防衛大臣石破茂眾議員及前防衛大臣浜田靖一眾議員擔任共同團長，和前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴...

高嘉瑜「一屍五命」遭圍剿 柯文哲笑變「一屍六命」包括她自己

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」延燒，民進黨立委高嘉瑜一句「一屍五命」惹怒綠營自家人，恐遭黨紀處分；台北市長柯文哲上...

影／高嘉瑜「一屍五命」說被剿 柯文哲：太直白

台北市長柯文哲上午參加福林國小「2022年世界少棒聯盟(LLBWS)世界少棒錦標賽」授旗典禮，會前受訪針對林智堅「論文門...

日本議員率團訪台 五指山弔唁李登輝

日本眾議員石破茂率領團訪台，今天上午一行人在無任所大使林佳龍與李登輝基金會執行長鄭睦群陪同下，前往五指山國軍示範公墓特勳...

影／國民黨重新評論李登輝？朱立倫：沒有這回事

今天是前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將在黨主席朱立倫及國民黨官方臉書上發表對李登輝的看法，但引起黨內深藍炸鍋。朱立倫今天...

影／蘇貞昌對「1屍5命回應」 讓證據說話不要扭曲抺黑

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文門及新竹棒球場風暴，行政院長蘇貞昌今天上午表示，相關的問題，當事人程辦公室都有一再完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。