日本議員率團訪台 五指山弔唁李登輝

日本眾議員石破茂率領團訪台，今天上午一行人在無任所大使林佳龍與李登輝基金會執行長鄭睦群陪同下，前往五指山國軍示範公墓特勳區，在前總統李登輝逝世兩周年的紀念日，致以弔唁。

李登輝基金會表示，一行人是在上午6點45分抵達，基金會董事長李安妮因照顧母親曾文惠，因此由林佳龍與鄭睦群陪同上山，弔唁結束後雙方移駕貴賓室簡短交流，鄭睦群首先代表李安妮向四位國會議員致意，並特別感謝石破茂團長明確表態將完成安倍的遺願，台日合作維護區域和平。