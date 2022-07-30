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影／國民黨重新評論李登輝？朱立倫：沒有這回事

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今天表示，沒有要重新評價，沒有這回事。記者江婉儀／攝影
國民黨主席朱立倫今天表示，沒有要重新評價，沒有這回事。記者江婉儀／攝影

今天是前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將在黨主席朱立倫及國民黨官方臉書上發表對李登輝的看法，但引起黨內深藍炸鍋。朱立倫今天表示，沒有要重新評價，沒有這回事，被追問沒有要重新評論李登輝，朱立倫說，應該要去問記者，不應該問他。

朱立倫表示，今天早上有看到一則新聞，沒有所謂要重新評價，沒有這回事，但他們很嚴肅面對國民黨過去，不管是蔣公保衛台灣，蔣經國建設台灣、開啟台灣民主轉型，到李登輝推動的民主台灣、馬英九針對區域和平的和平台灣，每個時期都很重要。

不管是保衛台灣、建設台灣、和平台灣，都是國民黨的中心目標，也是他們的基本理念，表示國民黨是最愛台灣的。

對於朱立倫是否往中間路線靠攏，馬英九稍早受訪指出，國民黨現在面對的挑戰很多，應該多辦一點正事。朱立倫說，國民黨現階段面對的挑戰非常多，馬總統講的是對的，他們就是不斷面對這些挑戰一一克服，對於新聞來源不確定是怎麼來的。

朱立倫說，但他強調一件事情，過去歷史一定是嚴肅面對，每個都是國民黨的中心理念，這幾天不管在會見美國、日本等國際友人，都強調國民黨是最愛台灣，不管是民主、和平、建設、保衛，每項都是中心理念，

朱立倫也說，如果明天另一個新聞出來，是不是每個都要解釋？倒是昨天會見日本客人時，很多都說要代向馬英九問好，他們在馬英九時期都跟台灣有密切交流，有機會要跟馬英九致意

馬英九、朱立倫、新北市長侯友宜今天先後到先嗇宮出席法會，並沒有同台，朱立倫說，因爲每天都有安排不同行程，今天剛剛好行程是十點，下次會再跟馬英九面報議員對他的致意

針對美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）是否訪台，朱立倫表示，對於國際友人訪台都表示歡迎 只要對台灣區域安全或台灣所有經貿民主自由有幫助都表示歡迎。

馬英九 朱立倫 國民黨

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