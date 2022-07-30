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影／蘇貞昌對「1屍5命回應」 讓證據說話不要扭曲抺黑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院長蘇貞昌針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文門及新竹棒球場風暴，表示應該讓證據說話，大家不必把這個事情做扭曲、抺黑。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文門及新竹棒球場風暴，表示應該讓證據說話，大家不必把這個事情做扭曲、抺黑。記者魯永明／攝影

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文門及新竹棒球場風暴，行政院蘇貞昌今天上午表示，相關的問題，當事人程辦公室都有一再完整的向外界說明，應該讓證據說話，大家不必把這個事情做扭曲、抺黑。

蘇貞昌今天到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，媒體詢問林智堅的論文門及新竹棒球場風暴，民進黨立委高嘉瑜拋出黨內憂心北北基桃竹會不會「一屍五命」，引發黨內怒火，新竹棒球場未驗收先啟用，行政院發言人羅秉成指有前例，遭國民常新竹市長參選人林耕仁嗆是幫「落跑2人組護航」。

蘇貞昌說，相關的問題，當事人程辦公室都有一再完整的向外界說明，應該讓證據說話，大家不必把這個事情做扭曲、抺黑，棒球場經過實際打球後，發現的相關問題，例如地上還有碎石子，例如牆壁太白 ，球看不清楚，或有其他設施有待改善之處，就盡快把它改好，讓打球能夠放心，讓看球能夠高興，這應該趕快來做。

蘇貞昌 行政院 高嘉瑜

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