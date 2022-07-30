影／蘇貞昌對「1屍5命回應」 讓證據說話不要扭曲抺黑

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文門及新竹棒球場風暴，行政院長蘇貞昌今天上午表示，相關的問題，當事人程辦公室都有一再完整的向外界說明，應該讓證據說話，大家不必把這個事情做扭曲、抺黑。

蘇貞昌今天到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，媒體詢問林智堅的論文門及新竹棒球場風暴，民進黨立委高嘉瑜拋出黨內憂心北北基桃竹會不會「一屍五命」，引發黨內怒火，新竹棒球場未驗收先啟用，行政院發言人羅秉成指有前例，遭國民常新竹市長參選人林耕仁嗆是幫「落跑2人組護航」。

蘇貞昌說，相關的問題，當事人程辦公室都有一再完整的向外界說明，應該讓證據說話，大家不必把這個事情做扭曲、抺黑，棒球場經過實際打球後，發現的相關問題，例如地上還有碎石子，例如牆壁太白 ，球看不清楚，或有其他設施有待改善之處，就盡快把它改好，讓打球能夠放心，讓看球能夠高興，這應該趕快來做。