李登輝明年1/5百歲誕辰 郭國文盼發行紀念郵票

今天是前總統李登輝逝世兩周年，明年1月15日也將逢百歲誕辰。長年致力於深化台日交流的民進黨立委郭國文說，他在六月時向中華郵政提案，建議明年能發行「李登輝百年誕辰紀念郵票」，盼能傳承李登輝精神，讓台灣得來不易的民主與自由持續發揚。

郭國文回顧，李登輝出生於1923年1月15日，明年適逢其100歲誕辰。李登輝除了是台灣民主化的重要推手外，更強化及建構了台灣主體意識，一生為台灣民主奉獻。

郭國文說，兩年前的今天，「民主先生李前總統」因病離世，明年的1月15日是李登輝100歲生日，在如此具有意義的日子裡，也期望政府能夠舉辦大型活動，感念李前總統為臺灣的付出。

郭國文說，為了紀念民主先生李登輝為台灣民主進程的貢獻，過去他也致力於深化台日間的交流，國文在六月時向中華郵政提案建議，盼能於明年發行「李登輝百年誕辰紀念郵票」。

他說，近期為了緬懷李登輝先生，也看了好幾本與他相關的書籍。更體認到現今民主自由的台灣，是由過去許多前人的努力，才讓民主幼苗逐漸茁壯與成長。未來，我們會繼續傳承這樣的精神，讓台灣得來不易的民主與自由持續發揚。