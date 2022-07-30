綠營追殺高嘉瑜？王浩宇將向中評會檢舉違反黨紀
民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」延燒，民進黨立委高嘉瑜一句「一屍五命」惹怒民進黨自家人，來自綠營的圍剿一波接一波，高嘉瑜宛如箭靶，甚至被戲稱已成「一屍六命」。
不僅英系議員、親綠名嘴近日接連出手、說重話，前議員王浩宇今天凌晨也在臉書貼文，「如果沒有人要當壞人，那壞人就讓我來做」，他指高嘉瑜已違反「紀律評議裁決條例15條2、4項」，他將向中評會提出檢舉，最重可處除名處分。
民進黨紀律評議裁決條例第15條「違紀助選行為」規範：
一、 公開發表支持非本黨提名候選人之言論。
二、 公開攻擊本黨提名候選人。
三、 擔任或列名為非本黨提名候選人競選活動有關之職銜。
四、 其他損害本黨及本黨提名候選人形象之助選或助勢行為。
高嘉瑜一句「一屍五命」犯眾怒，名嘴周玉蔻日前先在廣播節目開嗆，「已經到了可以開除黨籍的地步了」；王浩宇今天也透過臉書質疑，高嘉瑜涉嫌違反「紀律評議裁決條例15條2、4項」，亦即攻擊民進黨提名候選人、有損民進黨及黨籍候選人形象。
王浩宇指出，違紀可處警告、停權、除名，他並點名新任中評會主委賴瑞隆依法處理。
有網友留言反問，「原來黨意超越民意，黨內不能有二音，那跟隔壁鄰居共產黨有什麼分別？」王浩宇也留言強勢回應，「不然可以不要參加政黨」、「如果民進黨沒有尊重民意，今天不會是台灣最大黨」。
民進黨台北市議員王世堅多次聲援高嘉瑜，王世堅曾表示，「林智堅案社會的判斷已經出來了，不要挑戰社會的智慧」；王浩宇則貼文反酸，「你最好是有看過論文啦！」
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