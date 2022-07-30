林哲瑄憂傷勢「職業生涯結束」立委：發生在國外賠不完

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書

職棒選手林哲瑄因新竹棒球場地受傷確定動刀，律師出身的國民黨立委李貴敏表示，相同情形若發生在國外，恐怕面臨的將是天價賠償。

李貴敏指出，看到林哲瑄自曝「一切恐化為烏有」的擔憂，實在令人非常難過，新竹市政府把斥資12億重建的場地搞到如此落漆，甚至球員工會賽前提出27項缺失卻被無視，在未確定場地符合驗收規格及人員安全狀況下草率啟用開打，根本不把球員與球迷的安全放在眼裡，實在離譜至極。

李貴敏說，前市長林智堅雖表示願負擔醫療費用，但職業選手的人生只有醫藥費、開刀而已嗎？這種狀況根本是拿球員的運動生命開玩笑，要是相同未能確保場地安全而強行開賽的情形發生在國外，恐怕面臨的將是天價賠償吧！「況且這些錢最後不都是國家賠償，用人民納稅的血汗錢來付嗎？」

李貴敏說，類似荒唐行徑發生在國外的話，絕對賠償賠不完。球員的運動生涯絕不是醫療費用就可解決，除了他的工作損失，還聽說林哲瑄本來就要議約了，這樣的合約恐怕本來不只一年，但突因場地而受傷會把他擺在議約中非常不利的位置。

李貴敏說，試問，哪個球隊會這麼大方，用原先應該有的高價簽一個可能要養傷兩年的球員？即使他是明星或國手？所以在國外相類似案例，哪是賠醫藥費就好了，一定要考慮其職業生涯，以及對人生境況造成的損失，還別說必須考量相關人士的損失、球團的票房損失、賽事收入損失等等。

李貴敏說，更糟糕的是，因為選手傷勢是在新竹市立棒球場外野草皮飛撲接球而傷，公有場地的缺失必須考量在內。「國家賠償法」第3條第1項明文規定，「公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」。法院更早有判決認定「在公有公共設施因設置或管理欠缺情況下，依客觀之觀察，通常會發生損害者，即為有因果關係。」

李貴敏批評，主事者如此輕忽，不在意、也不重視公共設施缺失與人民安全，讓人氣憤。這種家家酒方式執政的後果，不光是丟臉，天價賠償的代價，還都是要人民的納稅錢來賠，對人民公平嗎？這麼嚴重缺失與問題，檢調、政風還不趕快查清楚？

2022大選 新竹棒球場 李貴敏 林智堅 桃園市長

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