快訊

設立不到一年走人 網路家庭宣布技術長陳俊仰辭職

捷克代表羅姆拉爾將離任 歡送宴透露最愛台灣小籠包

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
捷克代表帕特里克‧羅姆拉爾（左二）將離任，情誼深厚的國裕公司董事欒謹國（右一）及錢秋華（左一）、鄭梓亮教授（右二）一起合影留念。記者王昭月／攝影
捷克代表帕特里克‧羅姆拉爾（左二）將離任，情誼深厚的國裕公司董事欒謹國（右一）及錢秋華（左一）、鄭梓亮教授（右二）一起合影留念。記者王昭月／攝影

捷克駐台代表帕特里克‧羅姆拉爾(Mr. Patrick Rumlar)任期至8月屆滿，將返回捷克接任外交部亞太事務處長。昨晚代理捷克國寶工藝「摩瑟水晶」的國裕公司在高雄萬豪酒店設宴歡送， 他與南台灣友人逐一道別，提及對台灣的深刻印象，除了合照、「敬酒」，還有小籠包。

羅姆拉爾下周將由蔡英文總統召見贈勳，離台前特別南下高雄與友人道別，他是位博學多聞，風趣幽默的資深外交官，來台4年，深入體驗台灣文化，也因為國裕代理捷克摩瑟水晶，與許多南台灣收藏家結緣成為好友。昨晚這場歡送宴，連遠在澎湖的收藏家友人都出席。

國裕公司執行董事欒慎寰說，捷克代表四年來盡力鞏固台捷邦誼，疫情嚴峻時刻，還促成捷克政府捐贈AZ疫情，真情又溫暖。

即將離任的帕特里克‧羅姆拉爾說，在台灣印象最深刻的事件是2020年參議員議長韋德齊率上百人訪台，當時正值疫情期間，必須妥善安排，極富挑戰性。他也非常喜歡台灣的風情，其中「合照」、「敬酒」的文化很特別，至於台灣美食則最愛小籠包，最想帶回捷克的是歷史傳記，像台灣故總統蔣經國的日記等書籍一定會帶回。

昨晚國裕董事長欒謹國特別高歌呂方的「朋友別哭」與羅文的「塵緣」，記念與帕特里克‧羅姆拉爾的深厚情誼，並將陪同羅姆拉爾留宿高雄，品味南台灣的熱情。

國裕公司執行董事欒慎寰說，捷克代表四年來盡力鞏固台捷邦誼，疫情嚴峻時刻，還促成捷克政府捐贈AZ疫苗。記者王昭月／攝影
國裕公司執行董事欒慎寰說，捷克代表四年來盡力鞏固台捷邦誼，疫情嚴峻時刻，還促成捷克政府捐贈AZ疫苗。記者王昭月／攝影
即將離任的帕特里克‧羅姆拉爾對台灣「合照」、「敬酒」的文化感到最特別，至於台灣美食則最愛小籠包。記者王昭月／攝影
即將離任的帕特里克‧羅姆拉爾對台灣「合照」、「敬酒」的文化感到最特別，至於台灣美食則最愛小籠包。記者王昭月／攝影

捷克 疫情

延伸閱讀

捷克代表朗樂將離任 對台灣合照、敬酒文化印象深刻

U12世界盃／美國單場8轟轟倒捷克 里昂單局雙響砲

影／捷克警方很懂喔! 將沒收的法拉利改裝為警車

捷克參院高票通過友台提案 稱台灣是國際法主體

相關新聞

綠酸雙北締結姊妹市墊底 新北提這項數據又逆轉

民進黨台北市議員趙怡翔今天指出，根據六都秘書處資料，自2015年至今，六都新締結姊妹市數量，新北市長侯友宜、台北市長柯文...

黃澎孝稱「習近平曾家宴款待蔣孝嚴」 蔣辦批不厚道

前國大代表黃澎孝放一張「蔣孝嚴與習近平」的合照，質疑為何蔣萬安的父親蔣孝嚴可以受到習近平「家宴」規格款待。蔣萬安競辦發言...

捷克代表羅姆拉爾將離任 歡送宴透露最愛台灣小籠包

捷克駐台代表帕特里克‧羅姆拉爾(Mr. Patrick Rumlar)任期至8月屆滿，將返回捷克接任外交部亞太事務處長。...

波洛西亞洲行動向 林郁方預判：她將訪台見蔡總統

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）啟程訪問亞洲之際，是否訪台成為國際焦點，藍營智庫、國家政策研究基金會國安...

蘇揆纏鬥新北市府 政院細數蘇任內對新北支持：停止無謂口水戰

行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍近來與新北市府隔空交火不斷。行政院今天在媒體群組發文，細數蘇貞昌在行政院長任內...

新竹球場弊端不查？監院難道寧願當綠色圈養的家貓

新竹市立棒球場啟用後，硬體設施落漆，更導致球員受傷恐賽季報銷，追查後才警覺驗收未完工就啟用。種種爭議讓新竹市府、中職聯盟會長蔡其昌出面道歉，允諾改善。新竹市府如此明顯的嚴重行政違失，卻不見必須整飭官箴、端正政風的監察院有任何反應，顯然過去被譏諷為「沒牙齒的老虎」的監院，在陳菊的領導下，更退化成喪失抓鼠能力、享受綠色飼料餵養的家貓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。