捷克代表羅姆拉爾將離任 歡送宴透露最愛台灣小籠包

捷克駐台代表帕特里克‧羅姆拉爾(Mr. Patrick Rumlar)任期至8月屆滿，將返回捷克接任外交部亞太事務處長。昨晚代理捷克國寶工藝「摩瑟水晶」的國裕公司在高雄萬豪酒店設宴歡送， 他與南台灣友人逐一道別，提及對台灣的深刻印象，除了合照、「敬酒」，還有小籠包。

羅姆拉爾下周將由蔡英文總統召見贈勳，離台前特別南下高雄與友人道別，他是位博學多聞，風趣幽默的資深外交官，來台4年，深入體驗台灣文化，也因為國裕代理捷克摩瑟水晶，與許多南台灣收藏家結緣成為好友。昨晚這場歡送宴，連遠在澎湖的收藏家友人都出席。

國裕公司執行董事欒慎寰說，捷克代表四年來盡力鞏固台捷邦誼，疫情嚴峻時刻，還促成捷克政府捐贈AZ疫情，真情又溫暖。

即將離任的帕特里克‧羅姆拉爾說，在台灣印象最深刻的事件是2020年參議員議長韋德齊率上百人訪台，當時正值疫情期間，必須妥善安排，極富挑戰性。他也非常喜歡台灣的風情，其中「合照」、「敬酒」的文化很特別，至於台灣美食則最愛小籠包，最想帶回捷克的是歷史傳記，像台灣故總統蔣經國的日記等書籍一定會帶回。