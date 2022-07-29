波洛西亞洲行動向 林郁方預判：她將訪台見蔡總統

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）啟程訪問亞洲之際，是否訪台成為國際焦點，藍營智庫、國家政策研究基金會國安組召集人林郁方今研判，波洛西將訪台，也能見到蔡總統，但在台只待幾小時，不會過夜。

林郁方今以「裴洛西（波洛西）訪台的妥協方案」為題在臉書貼文表示，裴洛西此刻應該正準備登機前來亞洲，但外界依然無人知道她是否會來台灣。

林郁方説，他個人認為波洛西將會訪台，因美國畢竟是當今唯一的超級強權，豈能因為北京反對，它的國會議長就不敢訪問台灣。另一方面，拜登政府對華政策的主軸顯然是維持「中」美持續對話的管道，以確保雙方不致因競爭而爆發戰爭。同樣地，中共雖然不滿美國對它採行經貿的打壓和軍事的圍堵，卻也不想和美國進行武力衝突。

林郁方説，華府和北京因此必須針對波洛西的亞洲行，找出了下列的妥協方案。首先，為了保住波洛西和美國的尊嚴，必須讓這位眾議院議長來一趟中華民國。然而，為了保住習近平和中共的面子，波洛西只能在台北「淺留」幾小時，她見得到蔡總統，但不能在此地過夜！至於所謂美國戰機將護航裴洛西等人專機降落松山機場的猜測，根本是醉人醉語，不值得評論。

林郁方進一步說，此外，為了撫平大陸激進派的怒氣，中共戰機極可能逼近金馬島群或東沙島空域，更可能「多架」穿越台海中線， 也可能「又一次」飛入台湾西南空域， 但絕對不致進入中華民國領空，更不會越過台灣上空。

林郁方説，總之 ，昨天以前，北京和華府應已會商出雙方都能接受的方案， 否則習近平不可能答應昨天和拜登進行空中對話。

他說，無論如何， 波洛西率領的美國國會訪問團明天就將到達日本，我們很快就會知道她究竟是否訪台， 也很快會知道美陸雙方為了她的來訪，究竟達成了何種妥協。