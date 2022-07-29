蘇揆纏鬥新北市府 政院細數蘇任內對新北支持：停止無謂口水戰

行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍近來與新北市府隔空交火不斷。行政院今天在媒體群組發文，細數蘇貞昌在行政院長任內對新北建設、教育補助等經費支持，呼籲新北市府「停止無謂的口水戰」，並盡快完成前瞻建設補助的停車場設施，進度不要落後其他縣市，也不要讓地方民眾失望才是正辦。

蘇貞昌昨天受訪指出，希望新北快快進步、好多建設都停滯不前，並舉例前瞻預算停車場建設，板橋7個停車場有3個核定3年進度還是零。新北市政府發言人張愛晶則反擊，蘇貞昌對新北印象還停留在台北縣時期，強調中央核定新北市前瞻停車場補助案23案已啟用8案，依照交通部核定完工期限是113年底，現在進度控管總進度已逾7成。

行政院晚間在群組貼文。行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌曾擔任兩屆台北縣長，而上任行政院長以來對新北相關建設大力支持，例如2019年蘇揆核定環狀線二期總經費近1400億，中央補助就高達331億，而臺北市負擔約685億元、新北市負擔約357億元，此一計畫將成功串連新北與內湖兩個產業帶，當時侯友宜市長還特別發臉書文感謝「中央核定這份大禮」。

羅秉成說，另外，為紓解新北各交流道壅塞情形，北土城、林口、五股、汐止等四條交流道的新建或改善工程，也都是蘇揆核定的，總經費超過110億，是全國最多的，新北市府也都在歷次核定後表示感謝；而攸關廣大市民停車的迫切需求問題，中央在前瞻建設經費中編列約200億元補助全國停車場，核定給新北市就有23座，約40億元，占全國的5分之1，同樣也是全國最多。

羅秉成說，除了交通建設外，其他在教育補助方面，從校舍耐震補強、班班有冷氣、操場跑道、球場、兒童遊戲場、視聽教室、午餐廚房，到老舊廁所更新，中央總共給新北超過66億元，例如近日完工的板橋新埔國小老舊校舍二期整建，總經費3.6億中，中央也補助高達87%、3.12億元。在社會住宅方面，光板橋市，由住都中心正在興建的，就有5處、投入近40億元。

羅秉成指出，檢視各項預算後可以發現，中央不但沒有忽視新北建設，反而大力補助支持新北的建設，但新北市府近日的相關發言，一反過去的再三感謝，態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。誠盼新北市府停止無謂的口水戰，盡快完成前瞻建設補助的停車場設施，進度不要落後其他縣市，也不要讓地方民眾失望才是正辦。