快訊

台糖爆工安意外「入口狹小難搶救」 工人跌2公尺深飼料桶命危

綠酸雙北締結姊妹市墊底 新北提這項數據又逆轉

聯合報／ 記者林政忠／即時報導
六都姊妹市總數統計。圖／新北市秘書處提供
六都姊妹市總數統計。圖／新北市秘書處提供

民進黨台北市議員趙怡翔今天指出，根據六都秘書處資料，自2015年至今，六都新締結姊妹市數量，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲雙雙墊底；根據六都各秘書處資料，六都近7年新增姊妹市排序，依序為桃園市16個、台中市15個、台南市9個、高雄市7個、台北市6個、新北市2個。

不過，根據新北市秘書處提供資料，截至今年7月為止，六都排序為台北市51個、新北市49個、台南市45個、台中市40個、高雄市36個、桃園市31個。雙北在姊妹市總數名列前茅，桃園市反而墊底。

民進黨新北市議員張志豪日前質疑，新北市官網只公布10個市級姊妹市，要求城市交流更加強。新北秘書處強調，除了市級姊妹市，另外還有各區公所締結的39個姊妹市及友好城市，不過不管市級或區級都是新北重要夥伴，都重視實質交流並建立長遠的合作夥伴關係。

趙怡翔指出，最近各界討論新北市12年來僅簽訂2個姊妹市，代表侯友宜對國際事務冷漠，根本無心發展城市外交。他也向六都秘書處查詢資料，結果發現，大家在罵新北市時，柯文哲也不要幸災樂禍，因為就算侯友宜是倒數第1名，柯文哲也是倒數第2名。

趙表示，根據資料顯示，2015年後最積極發展國際合作的城市為桃園市，在鄭文燦市長任內簽訂了16個姊妹市，且皆在亞太、歐洲及美洲地區的民主夥伴。台中市新增15個姊妹市，台南市新增9個，以及高雄市增加7個。

他指出，柯文哲上任後，北市僅締結6個姊妹市，且絕大多數並不是台北市政府主動接洽的對象，而是外交部所引薦，包括其中2個位在邦交國的新增姊妹市，還有2個位在非為邦交國的拉美國家。

趙怡翔說，比較遺憾的是，台北市曾經有積極發展國際合作的年代。台北市長陳水扁任內，在短短4年內，爭取了14個姊妹市，其中橫跨美國、歐洲、非洲與拉美地區。但後續市長馬英九、郝龍斌及柯文哲執政後，3任市長24年也總計不到10個。

他也指出，姊妹市能不能帶來實際交流，提升城市外交，這還是要看各市府如何追蹤辦理相關合作項目，但也是一個象徵，代表著一座城市、一位市長是否認真發展國際交流，將自己的城市帶往國際。

民進黨台北市議員參選人趙怡翔。圖／取自趙怡翔臉書
民進黨台北市議員參選人趙怡翔。圖／取自趙怡翔臉書
民進黨台北市議員參選人趙怡翔今天指出，六都近7年新增姊妹市排序，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲雙雙墊底。圖／趙怡翔辦公室提供
民進黨台北市議員參選人趙怡翔今天指出，六都近7年新增姊妹市排序，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲雙雙墊底。圖／趙怡翔辦公室提供

新北市長 柯文哲 桃園

延伸閱讀

柯文哲被要求自付雙城論壇預算 陳世軒：將捐款力挺

柯文哲執政8年成果展宣傳不力 議員批點閱數才百人

邱豐光任陳時中後援會長是拔樁？柯文哲：我和他很好

新北新舊校、園長交接 侯友宜贈退休校長茶具組

相關新聞

黃澎孝稱「習近平曾家宴款待蔣孝嚴」 蔣辦批不厚道

前國大代表黃澎孝放一張「蔣孝嚴與習近平」的合照，質疑為何蔣萬安的父親蔣孝嚴可以受到習近平「家宴」規格款待。蔣萬安競辦發言...

綠酸雙北締結姊妹市墊底 新北提這項數據又逆轉

民進黨台北市議員趙怡翔今天指出，根據六都秘書處資料，自2015年至今，六都新締結姊妹市數量，新北市長侯友宜、台北市長柯文...

影／遷移松機救內湖交通？游淑慧:黃珊珊2016年早該提

搶救內湖交通，成為台北市長選戰的議題。民進黨台北市長參選人陳時中提出改善內湖交通願景，台北市副市長黃珊珊拋出要解決內湖交...

拜習通話後波洛西不來了？蘇起：輿論轉向 美中應已達成默契

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平通話結束，兩人深入討論台灣問題；但美國眾議院議長波洛西的亞太行也馬上將如期出發。國安會前秘書長蘇起認為，拜習通話後，波洛西不來台灣可能性比較大，但這件事情不能由白宮宣布，因為波洛西地位很高，而且拜登很多希望通過的法案都必須仰賴波洛西，因此必須由波洛西自行宣布。

蘇貞昌指補助1400億元 新北捷運局反擊：只補助188億元

行政院長蘇貞昌昨晚與民進黨新北市長參選人林佳龍合體，蘇貞昌說，他深知新北、板橋的需要和困難，因此補助捷運環狀二期1400...

撇開國民黨酸言酸語 陳時中自比林彪為何不倫不類？

民進黨台北市長參選人陳時中的新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》日前出版，自序以「本來就沒有在神壇上」為標題，提到他擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時，常想起自己當兵時老兵告訴他的故事，指國共內戰時，國民黨指揮官陳誠過於嚴厲致軍人逃跑，共產黨指揮官林彪帶兵帶心，常鼓勵士兵共同奮鬥，成為共軍戰勝的關鍵，他希望自己能像林彪一樣，帶得住人心戰勝疫情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。