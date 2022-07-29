綠酸雙北締結姊妹市墊底 新北提這項數據又逆轉

民進黨台北市議員趙怡翔今天指出，根據六都秘書處資料，自2015年至今，六都新締結姊妹市數量，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲雙雙墊底；根據六都各秘書處資料，六都近7年新增姊妹市排序，依序為桃園市16個、台中市15個、台南市9個、高雄市7個、台北市6個、新北市2個。

不過，根據新北市秘書處提供資料，截至今年7月為止，六都排序為台北市51個、新北市49個、台南市45個、台中市40個、高雄市36個、桃園市31個。雙北在姊妹市總數名列前茅，桃園市反而墊底。

民進黨新北市議員張志豪日前質疑，新北市官網只公布10個市級姊妹市，要求城市交流更加強。新北秘書處強調，除了市級姊妹市，另外還有各區公所締結的39個姊妹市及友好城市，不過不管市級或區級都是新北重要夥伴，都重視實質交流並建立長遠的合作夥伴關係。

趙怡翔指出，最近各界討論新北市12年來僅簽訂2個姊妹市，代表侯友宜對國際事務冷漠，根本無心發展城市外交。他也向六都秘書處查詢資料，結果發現，大家在罵新北市時，柯文哲也不要幸災樂禍，因為就算侯友宜是倒數第1名，柯文哲也是倒數第2名。

趙表示，根據資料顯示，2015年後最積極發展國際合作的城市為桃園市，在鄭文燦市長任內簽訂了16個姊妹市，且皆在亞太、歐洲及美洲地區的民主夥伴。台中市新增15個姊妹市，台南市新增9個，以及高雄市增加7個。

他指出，柯文哲上任後，北市僅締結6個姊妹市，且絕大多數並不是台北市政府主動接洽的對象，而是外交部所引薦，包括其中2個位在邦交國的新增姊妹市，還有2個位在非為邦交國的拉美國家。

趙怡翔說，比較遺憾的是，台北市曾經有積極發展國際合作的年代。台北市長陳水扁任內，在短短4年內，爭取了14個姊妹市，其中橫跨美國、歐洲、非洲與拉美地區。但後續市長馬英九、郝龍斌及柯文哲執政後，3任市長24年也總計不到10個。