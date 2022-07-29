影／遷移松機救內湖交通？游淑慧:黃珊珊2016年早該提

搶救內湖交通，成為台北市長選戰的議題。民進黨台北市長參選人陳時中提出改善內湖交通願景，台北市副市長黃珊珊拋出要解決內湖交通問題，必須遷建「大路障」松山機場。台北市議員游淑慧則是質疑，如果黃珊珊真心認為遷移松山機場可以解決內科交通問題，2016年當黃接受民進黨推薦競選立委時，怎麼不提出來呢？

游淑慧認為，黃珊珊「姍姍來遲」的提出「遷移松山機場來解決內科交通問題」的想法，純粹就是承繼柯文哲一貫的手法，上位到中央問題，然後來當作「相罵本」跟卸責任的手段而已。游淑慧隔空問黃珊珊，「如果妳真心認為

遷移松山機場可以解決內科交通問題，2016年妳接受民進黨的推薦競選立委的時候，怎麼不提出來呢？2018年當姚文智拿這個當政見的時候，妳怎麼沒有站出來呼應呢 ？今天才突然扯這個政見，真的有一點瞎！黃珊珊，過去20幾年妳的選區在哪裡」？

不過黃珊珊今天受訪時，也立刻回應游淑慧，「2016年我在選立委的時候，我有提出來松山機場應該要遷建，所以可能游議員沒有搞清楚我們當時的主張」。