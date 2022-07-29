聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／遷移松機救內湖交通？游淑慧:黃珊珊2016年早該提
搶救內湖交通，成為台北市長選戰的議題。民進黨台北市長參選人陳時中提出改善內湖交通願景，台北市副市長黃珊珊拋出要解決內湖交通問題，必須遷建「大路障」松山機場。台北市議員游淑慧則是質疑，如果黃珊珊真心認為遷移松山機場可以解決內科交通問題，2016年當黃接受民進黨推薦競選立委時，怎麼不提出來呢？
游淑慧認為，黃珊珊「姍姍來遲」的提出「遷移松山機場來解決內科交通問題」的想法，純粹就是承繼柯文哲一貫的手法，上位到中央問題，然後來當作「相罵本」跟卸責任的手段而已。游淑慧隔空問黃珊珊，「如果妳真心認為
遷移松山機場可以解決內科交通問題，2016年妳接受民進黨的推薦競選立委的時候，怎麼不提出來呢？2018年當姚文智拿這個當政見的時候，妳怎麼沒有站出來呼應呢 ？今天才突然扯這個政見，真的有一點瞎！黃珊珊，過去20幾年妳的選區在哪裡」？
不過黃珊珊今天受訪時，也立刻回應游淑慧，「2016年我在選立委的時候，我有提出來松山機場應該要遷建，所以可能游議員沒有搞清楚我們當時的主張」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言