黃澎孝稱「習近平曾家宴款待蔣孝嚴」 蔣辦批不厚道

前國大代表黃澎孝放一張「蔣孝嚴與習近平」的合照，質疑為何蔣萬安的父親蔣孝嚴可以受到習近平「家宴」規格款待。蔣萬安競辦發言人黃子哲今天駁斥，這根本是刻意斷章取義、竹篙鬥菜刀。

黃子哲說，新聞資料都查的到，2014年「連習會」後，習近平以家宴招待與會人員，雖然國民黨副主席蔣孝嚴也有參加，但當時的主賓是國民黨榮譽主席連戰夫婦。再者，難道被習近平請吃家宴就是中共同路人?

黃子哲說，過去美國總統川普、歐巴馬總統的第一夫人蜜雪兒等人去中國大陸訪問時，也被習近平以家宴款待。黃澎孝擔任過親民黨的組織部副主任，不會不知道2005年親民黨主席宋楚瑜與大陸總書記胡錦濤進行「宋胡會」，一樣在會後接受胡錦濤的家宴款待。

黃子哲反批，所以宋楚瑜與胡錦濤關係匪淺，有賣台嫌疑？拿家宴來抹紅，很廉價，也不需要太多腦汁，黃澎孝對蔣孝嚴過去所成立「中國台商發展促進協會」名稱中的「中國」，很有意見，但這個協會服務的對象就是中國大陸台商，所以就如此取名，協會之前發生的爭議，也已透過司法途徑處理。

黃子哲酸，如果黃澎孝要逢「中」必反的話，應該先叫陳時「中」改名呀！事實上，當年蔣孝嚴努力促成2003年兩岸春節包機成行，也才有後來的兩岸全面直航，拜託要抹紅也請先好好做些功課，才能在綠營側翼中出人頭地，黃澎孝還拿蔣孝嚴與蔣萬安的父子關係做文章，甚至是做政治操作與挑撥，這是非常不厚道又低劣下流的手法，政治攻防在所難免，但可以多點人性嗎？