蘇貞昌指補助1400億元 新北捷運局反擊：只補助188億元

行政院長蘇貞昌昨晚與民進黨新北市長參選人林佳龍合體，蘇貞昌說，他深知新北、板橋的需要和困難，因此補助捷運環狀二期1400億元。新北市捷運局長李政安指出，中央在環狀線二期只補助188億元，是誰說錯或誰聽錯，超過的1212億元請中央盡快核定。

捷運局說明，捷運環狀線第二期計畫，路線橫跨雙北，分北環線及南環段全線總長20.6公里，18座車站，由新北市及台北市共同研議推動，綜合規劃報告於2019年5月31日奉中央核定，並經行政院工程會審議下修工程經費，總經費1369億元，其中在新北市段計畫總經費545億元，中央補助僅188億元，新北市仍須負擔357億元。

新北捷運局長李政安指出，環狀線二期計畫在2019年5月蘇院長及林佳龍在交通部長任內核定，其中在新北市段計畫總經費545億元，中央補助188億元，新北市負擔357億元，是誰說錯或誰聽錯，中央可以補助達到1400億元，匪夷所思，超過的1212億元，請中央盡快核定。