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蘇貞昌指補助1400億元 新北捷運局反擊：只補助188億元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

行政院蘇貞昌昨晚與民進黨新北市長參選人林佳龍合體，蘇貞昌說，他深知新北、板橋的需要和困難，因此補助捷運環狀二期1400億元。新北市捷運局長李政安指出，中央在環狀線二期只補助188億元，是誰說錯或誰聽錯，超過的1212億元請中央盡快核定。

捷運局說明，捷運環狀線第二期計畫，路線橫跨雙北，分北環線及南環段全線總長20.6公里，18座車站，由新北市及台北市共同研議推動，綜合規劃報告於2019年5月31日奉中央核定，並經行政院工程會審議下修工程經費，總經費1369億元，其中在新北市段計畫總經費545億元，中央補助僅188億元，新北市仍須負擔357億元。

新北捷運局長李政安指出，環狀線二期計畫在2019年5月蘇院長及林佳龍在交通部長任內核定，其中在新北市段計畫總經費545億元，中央補助188億元，新北市負擔357億元，是誰說錯或誰聽錯，中央可以補助達到1400億元，匪夷所思，超過的1212億元，請中央盡快核定。

李政安說，包含汐止人等了20年的汐東捷運，全額補助全線經費377億元，還可再增加全額補助新北捷運環狀線二期，新北市負擔的357億元，都補助完還剩478億元，其他新北還躺在中央待核定的淡海二期修正、五泰、八里、深坑，中央也就不用斤斤計較補助款，都應該可以核定，讓新北全面推展市內建設。

新北市捷運局長李政安指出，中央在環狀線二期只補助188億元，是誰說錯或誰聽錯，超過的1212億元請中央盡快核定。圖為南環路線圖。圖／新北市捷運局提供
新北市捷運局長李政安指出，中央在環狀線二期只補助188億元，是誰說錯或誰聽錯，超過的1212億元請中央盡快核定。圖為南環路線圖。圖／新北市捷運局提供

捷運環狀線 行政院 蘇貞昌 林佳龍

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