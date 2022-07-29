拚修憲複決跨高門檻 時力：全世界僅12國18歲沒投票權

為讓年底「18歲公民權修憲公民複決」能順利跨過超高同意門檻，時代力量今宣布，啟動街頭宣講與發放文宣等行動，支持18歲公民權，時代力量秘書長白卿芬也表示，根據美國政府報告，目前全世界235個國家及地區中，台灣是僅存12個還沒有18歲投票權的國家。

時代力量主席、立委陳椒華指出，今天是時力宣傳18歲公民權的第一站，未來也將與16個地方黨部合作，在一個月內完成第一輪巡迴宣講，讓各地的民眾都能了解到18歲公民權對台灣的意義。希望大家都能在11月26日出門投下同意票，一起為台灣青年參政權發聲。

台灣青年民主協會理事長張育萌強調，這次號召跨世代的公民一起投下18歲公民權同意票，不只是對年輕人的支持肯定，也是台灣走入國際社會的重要一步。任何願意正面面對年輕人，支持台灣走向國際的政黨，都應該積極站出來支持年底的18歲公民權修憲公民複決。

白卿芬表示，台灣是僅存12個還沒有18歲投票權的國家，甚至已有許多國家將投票年齡下降到16歲，最新的資訊是5月19日比利時國會立法通過，年滿16歲的比利時公民將可以在2024年歐洲議會選舉時參與投票。希望大家年底能夠為18歲公民權修憲投下贊成票，衝破公民複決的超高門檻，還權青年，讓青年世代一起決定台灣的未來。

時代力量台北市松山信義區議員參選人林柏勛、大安文山區議員參選人林泓泰、士林北投區議員參選人劉仕傑也出席今日街講活動，呼籲社會各界放下政治考量與對立，在11月26號投下改變歷史的一票。