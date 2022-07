民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議愈演愈烈,教育部前部長曾志朗表示,亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會 (Research Integrity in Asia and the Pacific Rim, APRI)下周舉行籌備會議,台灣熱議的林智堅論文門事件,可能也會變成國際學界注目焦點,「人家可能會質疑台灣學界面對學術倫理,校正機制是如何被扭曲或破壞?」

2022-07-29 10:00