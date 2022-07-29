【重磅快評】政治是高明的騙術 問題是誰是騙子？

依照正常邏輯，如果有兩篇雷同文章，其中一篇「非抄襲」，另一篇鐵定就是「抄襲品」，這是再簡單不過的道理；除非還有一種可能，那就是有人說謊。

民進黨桃園市長參選人林智堅的「論文門」延燒至今顯然異於常理，論文關鍵人余正煌自稱「我沒抄襲」、林智堅強調「我是原創」，論文門宛如羅生門。難怪已故立委朱高正的經典名言：「政治是高明的騙術」，至今仍歷久彌新。

林智堅指導教授陳明通日前發表4000字聲明更超乎常人理解，他駁斥外界忽略林智堅先提出研究大綱和設計的原創性，直指外界認為文字相似、語法相同就是「抄襲」，完全是「去脈絡化」說法。

協助余正煌發聲明的媒體人黃揚明表示，之前陳明通、林智堅的說法，都缺少余正煌的回應，甚至林智堅記者會還幫余正煌做時間軸，講得好像余是壞學生，拿了林智堅的資料抄襲，余正煌才忍無可忍發聲明。

余正煌提出181字自清聲明，強調「我沒抄襲」；林智堅接著提出6300字聲明，強調「論文原創」。余、林先後發出聲明，兩人論文高度重複，兩篇聲明卻彷彿平行時空，毫無交集。

兩人最大的差別在於，一邊是學術邏輯、一邊是政治邏輯。一般而言，學術是把複雜事情系統化，以利解構問題，提出可能的問題解方；政治是把簡單事情複雜化，才能凸顯問題，獲得解決問題的資源。

對於在野黨質疑，林智堅第一時間都定位為政治抹黑、潑髒水；直到台大社科院長蘇宏達召集成立學術倫理審定會，林智堅陣營強烈反擊，以「未審先判」為由，申請蘇宏達迴避，但被審定會委員一致駁回，堅守拒絕政治介入校園的紅線。

林智堅律師更表示，只要蘇宏達仍擔任召集人，林智堅就不會出席審定會。對於台大9月可能的審定結果，民進黨似乎預留伏筆，準備下一波政治攻防。

不過，4年前的「卡管案」殷鑑不遠。教育部當時駁回台大遴選會的決議，不予聘任台大校長當選人管中閔，理由是學術倫理跟基本誠信的問題，要求台大重新遴選。台大隨即發表公開聲明反駁，遴選過程中皆依法行事，政治力介入拖延新校長上任，戕害大學自治，所有記錄將在高教歷史上永遠留存。

卡管案已在政治介入學術的歷史留下難堪的一頁，論文門是否再刷新觀感，各界都拭目以待。