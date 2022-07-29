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拜習通話觸及台海情勢 外交部：美第一時間向我方簡報

聯合報／ 記者程遠述張文馨／連線即時報導
拜登上任以來五度和習近平通話，外交部表示，美方在雙方通話結束後，已於第一時間向我方簡報。路透
拜登上任以來五度和習近平通話，外交部表示，美方在雙方通話結束後，已於第一時間向我方簡報。路透

美國總統拜登(Joe Biden)與中國國家主席習近平昨晚進行時長2小時17分的通話，外交部稍早回應表示，美方在雙方通話結束後，已於第一時間向我方簡報，拜登向習近平重申美國對台政策不變，並強調美國強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為的立場。

外交部指出，感謝拜登政府自上任以來，多次強調台美關係「堅若磐石」，以及拜登總統對維持台海和平穩定現狀的重視，與對台灣安全的堅定支持。

據中國大陸外交部轉述，習近平在會中警告拜登「在台灣議題上玩火必自焚」。

而拜登政府會後轉述的資深官員則表示，拜登向習近平重申美國致力於基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，他向習近平強調，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，以及美國對維持台海和平穩定的承諾。

該資深官員表示，美中在台灣問題上存在分歧，持續確保溝通管道暢通是相當必要的。

另外對於美中、元首通話是否觸及聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）計畫訪台及其後續效應，該拜登政府資深官員轉述時未正面回應，僅說，行政與立法是分立的政府部門，這是波洛西自己的決定。

拜登 美國 習近平

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