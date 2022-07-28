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波洛西計畫訪台 蔡正元：國民黨若反對就是腦殘

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪台計畫正獲得兩黨支持。歐新社
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪台計畫正獲得兩黨支持。歐新社

美國眾議院議長波洛西近期可能訪問台灣，引發中國大陸反彈。前立委蔡正元表示，國民黨如果反對波洛西遊台灣，「那根本就是腦殘」。

蔡正元指出，波洛西要訪台，中國大陸當然會「堅決反對」，但看過去的歷史，大陸的堅決反對，最後也看不出來是什麼名堂。中國大陸要怎麼「堅決反對」，那是美國要去傷腦筋的事，都不干國民黨的事。

蔡正元表示，國民黨中央很親美，根本不應該反對波洛西遊台灣，國民黨基層即使有人討厭美國霸權，至少大多數也不會反美，沒有理由反對古訓「有朋自遠方來，不亦樂乎」。有人擔心波洛西訪台會影響到台灣的安全、升高兩岸的軍事緊張情勢，國民黨現在又不是執政黨，執政的民進黨政府都不擔心，國民黨窮緊張就顯得很無聊。

蔡正元認為，中國大陸的軍事威脅對象完全針對台獨和民進黨，既不是威脅台灣人民，也不是威脅國民黨，幹嘛自己對號入座，各人的業各人擔，沒有必要越俎代庖。何況中國大陸可能自行退讓，像九二共識說得地動山搖，ECFA還不是自行延展10年，搞得堅持九二共識的國民黨反而灰頭土臉。

蔡正元說，國民黨如果反對波洛西來台灣，那根本就是腦殘，如果中國大陸最後退讓，什麼事都沒做，國民黨還要公開調侃，會叫的狗不會咬人。這次國民黨不需要再上當，要積極的熱烈歡迎，最後如果波洛西怕事不敢來，還要表示「很可惜，等卸下官位後，再來台灣吃石斑魚。」

國民黨 波洛西 蔡正元

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