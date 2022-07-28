影／綠批蔣團隊任一帶一路理事 藍嗆:不抹紅就不會選舉

國民黨台北市長參選人蔣萬安的競選團隊，被爆出費鴻泰、李德維和周守訓都擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」的理事，被質疑是紅統。蔣萬安的發言人黃子哲上午在記者會中反嗆，民進黨一貫的奧步就是抹紅，不會抹紅就不會選舉。

黃子哲指出，顏若芳以及趙怡翔等人，針對蔣萬安所發布的後援會相關人士，不約而同地進行抹黑；甚至將蔣萬安早在5月25日提出的台北隊，扭曲為中國台北隊或者是中國隊。黃子哲痛斥，抹紅一向是民進黨選舉使用的老招、奧步，年輕人竟然也跟著學壞！希望民進黨手法高明一點，不要蠢到只會用奧步、抹紅來選舉，這種低級不入流的手法，相信會被選民唾棄。

黃子哲也提醒民進黨，與其檢視蔣萬安的後援會人士，不如先檢視陳時中的競選團隊內，是不是有抹黑的跡象。因為有媒體報導，前國策顧問黃承國也是陳時中的重要抬轎手。黃承國被檢方認定是天道盟黑道份子，黃還因為與趙映光等人過層甚密，辭去國策顧問。而且陳時中還在新書裡面，推崇被毛澤東指定為接班人的林彪，難道陳時中已經變成「吹捧共黨中」嗎？「民進黨貼蔣萬安紅標，卻縱容陳時中可以愛林彪，這是什麼荒謬、惡質的雙標」？！