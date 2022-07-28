公保失能給付標準 考試院刪除生殖失能年齡限制

銓敘部今天在考試院會專案報告，針對先前修正發布的公教人員保險失能給付標準附表，基於性別平權及職域社會保險的衡平，刪除女性被保險人請領生殖失能給付的45歲年齡限制規定。

銓敘部於報告中指出，此標準附表是作為經由醫理專業鑑定，審核被保險人失能狀態、等級及給付標準的準據，須因應相關醫療專業意見變動，以及各職域社會保險修正情形，適時檢討，以維失能給付合理衡平性。

這次修正參酌勞動部於今年3月30日修正發布的勞工保險失能給付標準第3條附表的修正情形，及承保機關與醫學會的專業醫療意見，為強化公教人員保險被保險人權益，並符合消除對婦女一切形式歧視公約施行法規定，此標準附表生殖失能種類第4-20號部分失能的失能標準，刪除「年齡未滿45歲」規定，並經銓敘部發布施行。

考試院長黃榮村表示，為落實公保失能給付是為分擔被保險人因身體器官受傷害或罹患疾病，造成功能永久喪失而對其工作能力、生活品質或經濟生活造成相當程度影響時，能提供即時合理經濟補貼之意旨，請銓敘部未來仍滾動式檢討，確保失能給付的公平合理，以安定失能被保險人生活，保障其給付權益。