蔡英文：政府與業界密切合作 協助企業邁向淨零轉型

蔡英文總統今天上午接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆新任理監事」，她致詞時指出，未來數位轉型將貢獻全球過半的經濟成長，政府將成立「數位發展部」，加速推動國家數位發展政策。台灣產業在國際上也將面對歐盟「碳邊境調整機制」及綠色供應鏈等要求，政府會與業界密切合作，協助企業邁向淨零轉型，相信在公部門的協助、產業界的努力，一定能帶領台灣產業永續發展。

蔡總統致詞時首先恭喜理事長吳東亮及所有理監事高票當選，每一位都是工商業界的重要領袖，也非常積極參與公共事務。藉這個機會，她要特別謝謝大家的努力和付出。

蔡總統指出，在大家接下重任的這一年，也是工商協進會成立70周年，相信有大家的投入，這個重要的交流平台將邁入新的里程碑。過去70年，工商協進會在台灣的經濟發展過程中，扮演關鍵性的角色。現在，面對疫情、國際局勢變化的挑戰，也期待跟先進們一起打拚，推動各領域的升級轉型，讓台灣在國際上持續嶄露頭角。

蔡總統說，相信大家一定都感受到，因為疫情的影響，世界變得越來越數位化。未來數位轉型將貢獻全球過半的經濟成長，因此政府將成立「數位發展部」，加速推動國家數位發展政策，不僅要打造更完善的數位經濟發展環境，也會協助企業提升數位實力，讓台灣在後疫情時代繼續取得優勢。

蔡總統進一步指出，2050淨零轉型也是大家非常關注的發展方向。目前，政府已經規劃在2030年以前，投入9000億元經費來推動淨零轉型相關計畫。接下來，台灣產業在國際上要面對的挑戰，就是未來歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」碳關稅及綠色供應鏈的要求。吳東亮及業界朋友們，都非常重視這個議題，並且採取行動，政府也會跟業界密切合作落實「企業社會責任（ESG）」，協助企業邁向淨零轉型。

蔡總統表示，希望讓公私部門一起投入資源，組成淨零聯盟，以大帶小，相信在公部門的協助、產業界的努力，一定能帶領台灣產業永續發展。

蔡總統說，當前的挑戰很多，她很高興今天能跟先進們見面交流，也再次感謝大家對台灣經濟發展的貢獻，祝福工商協進會在吳東亮的帶領下，業務蒸蒸日上。