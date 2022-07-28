賴清德：台日面臨相同威脅 共產中國企圖改變民主秩序

副總統賴清德今天上午接見「思考日本安全保障議員之會」訪台團，包括日本眾議院眾議員石破茂、浜田靖一、長島昭久及日本參議院參議員清水貴之。他表示，日本跟台灣的國家安全，都面臨一個相同來源的威脅，就是共產中國企圖用武力，改變民主社會以規則為原則的民主秩序。在這種狀況之下，日本跟台灣應該要加強合作，避免被分化、被各個擊破。

賴清德致詞時首先歡迎訪團來訪，也期待透過此次訪問，未來對於台日兩國在安全保障上能有更密切的合作。賴清德並再次代表台灣人民對日本前首相安倍晉三不幸遇難表達哀悼之意。

賴清德也感謝「日本台灣交流協會」的安排，分別在台北及高雄，設立了讓台灣民眾前往弔祭的場合，在一周內約有1萬5000人前往弔祭。台灣民眾對安倍的遇難，內心感到非常難過，也有很多台灣民眾把安倍當作自己的台灣親友。

賴清德也感謝日本政府在訪團議員的支持之下，在台灣新冠疫情最嚴峻的時候，贈送數百萬劑的疫苗，讓台灣順利地度過難關，台灣人民對日本政府跟所有國會議員給予的援手充滿感激。

賴清德認為，一個國家的發展有多個面向值得重視，但安全應該放在第一位。他對於訪團籌組「思考日本安全保障議員之會」的前瞻遠見表示敬意，也對大家致力於台日兩國區域安全的努力，表達由衷謝忱。

賴清德表示，日本跟台灣的國家安全，都面臨一個相同來源的威脅，就是共產中國企圖用武力，改變民主社會以規則為原則的民主秩序。在這種狀況之下，日本跟台灣應該要加強合作，避免被分化、被各個擊破。

賴清德強調，台灣在蔡英文總統引導之下，一定會堅守民主自由的憲政體制，也會致力於維護印太和平穩定的現狀，不會挑釁中國。蔡總統當選之後，第一任的兩岸政策包括4個原則，就是台灣對中國的善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗老路。

賴清德說，中國善用的是威脅利誘，會以廣大市場的經濟利益，去引誘其他國家支持；或者是用經濟利益來分化台灣、日本或其他國家本身的力量。「中國也會針對各國重要人士給予個別利益，來引誘他們；中國更是會用假消息，去分化想要影響的國家社會。」

最後，賴清德表示，在這種狀況之下，日本跟台灣的合作應該是全方面的，包括國防國安、經濟發展、社會交流等方面的合作，才有辦法避免中國的威脅跟侵略。