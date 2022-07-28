石破茂：日本對亞太地區肩負的責任 不能停滯在精神論

蔡英文總統今天接見「思考日本安全保障議員之會」訪台團，包括日本前防衛大臣石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久及參議院總務會副會長清水貴之等。石破茂在致詞時表示，他認為日本對亞太地區肩負的責任，不論是法制面的整備、軍事能力提升，不能僅停滯在「精神論」，必須要具體對亞太地區肩負起責任。

石破茂說，日本前首相安倍晉三的遺志很遺憾沒有辦法完成，他個人希望就安倍的理念肩負起責任，持續來推動。

蔡總統致詞時表示，歡迎各位來到台灣，在座都是台灣安保議題專家，是熟悉台灣的好朋友，疫情趨緩就專程來訪，非常感謝大家對台灣的友誼和重視，多年來，台灣和日本不論是面對自然災害或疫情挑戰，都同心協力度過難關，去年疫情嚴峻時，日本捐贈台灣疫苗，她要藉此再度表達感謝之意。

蔡總統說，台日之間能夠建立深厚友誼，安倍的支持和付出扮演關鍵角色，在這個月初，安倍不幸離世，令人難過不捨，許多台灣民眾都表達哀悼，也深深覺得安倍是台灣永遠的好朋友。還記得今年三月，她和安倍視訊會談，安倍也再次提到「台灣有事等於日本有事，以及日美同盟有事」，除了對區域安全有重要意義，也展現對台灣的關切。

蔡總統說，近年日本政府在不同國際場域多次強調維持台海和平穩定的重要性，包括日歐峰會、美日峰會、G7（七大工業國組織）峰會及日本今年首度參與的北約峰會，她感到非常感謝。

蔡總統說，台灣作為國際社會重要一員，知道守護台灣不只是守護主權，更是因為就區域戰略安全而言，台灣是第一島鏈上非常關鍵的防線，台灣會跟日本及其他民主夥伴繼續深化合作，繼續維護印太地區和平穩定。

蔡總統表示，除了安保議題之外，台日在許多領域都有緊密的合作，經貿議題方面，台積電將和SONY合作，在熊本線設廠，相信這個計畫有助於台日雙方達成半導體穩定供應；期待未來持續交流，共同為深化台日關係努力。

石破茂隨後致詞時表示，非常感謝蔡總統今天在百忙當中撥冗接見，其實在日本電視媒體，每天都可以看到蔡總統，這一次到台灣訪問，個人感到非常光榮。

石破茂說，剛才蔡總統對安倍突然去世表達深沉哀痛跟哀悼，他個人對此表達感謝。他也說，不會因為這一次的事件，造成日本的民主主義及民主制度動搖，言論也不會屈服於暴力之下。

石破茂說，他與安倍曾經一起共事，彼此競爭，從自民黨是在野黨，後來變成執政黨，兩人也合作，競爭自民黨總裁時，也曾經對立過。日本對亞太地區肩負的責任，不論是法制面的整備，軍事能力提升，不能僅停滯在精神論，必須要具體對雅太地區肩負起責任，安倍遺志很遺憾沒有辦法完成，個人希望就安倍的理念肩負責任，持續來推動。

石破茂說，具體而言，台日應該如何合作，希望經由這次訪問，建立契機，就面臨的問題一個個解決。有關烏克蘭情勢，蔡總統也曾經表明「自己的國家必須自己救」，以這樣的內容來向國民呼籲，他感到非常感動，美國國會中的「日美同盟」決議也是基於這樣的情形來推動合作，也就是在亞太地區不要發生「有事」的情況之下，必須採取如何措施來防範。在精神理念上，大家有共同思考，但具體行動作為，還欠缺共識。

石破茂說，為了世界經濟繁榮，他個人也認知，台灣扮演相當重要的角色，在這樣多變的時期，蔡總統擔任兼負重責大任的角色，具歷史上的意義，他個人希望聆聽蔡總統高見，這次來訪受到外交部接待，他也表達感謝。