安倍9月27日國葬 外交部：已接獲日通知、人選規劃中

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊刺殺身亡，日本政府決定在9月27日為安倍舉行國葬。外交部表示，已接獲日本通知，赴日人選方面持續跟日方保持聯繫，完成相關規畫後，會適時對外說明。

被台灣政壇公認為「最友台日相」的安倍過世後，台日近期仍維持密切交流。日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪台團，包括共同團長日本前防衛大臣石破茂眾議員及前防衛大臣浜田靖一眾議員，團員前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等四位成員，正在台灣訪問。

昨天訪團接受外交部長吳釗燮設宴歡迎時，石破茂表示，台灣的安全穩定對日本及世界均至關重要，感謝台灣對安倍的厚意，安倍壯志未酬，訪團成員將承續遺志，維護民主主義與言論自由，並與理念相近、共享自由民主人權及法治等價值的台灣合作。