國科會成立首日政院報告 啟動組織協力模式

國家科學及技術委員會今天到行政院院會報告未來展望，國科會副主委林敏聰表示，政府已從不同階層、領域等多元管道，獲取社會各界的需求，預見未來的台灣社會、經濟與產業可能面臨的挑戰；我國將啟動新的組織協力模式，由新國科會攜手各部會，規畫宏觀而周全的科技策略，著手進行淨零碳排、永續科技、太空發展等全球性議題的科技布局。

國科會表示，新國科會也會秉持以民為本的精神，貼近社會需求，透過長期累積的基礎研究打底，將科研成果應用延伸至技術層面，轉化為回應社會多元議題的具體對策，發展為國民服務的普惠科技；並將人社思維融入科技的發展價值，促成族群包容的社會。

國科會表示，科技是整體民主防衛、國家安全、社會韌性的一環，新國科會後續也將推動信賴科技，維護並發展國家關鍵技術、優化資訊安全能量，捍衛國人權益、謀求社會福祉，達到兼顧經世濟民與永續發展的願景。

國科會表示，在當前重視戰略布局、合作分工的國際趨勢裡，新國科會將以更前瞻的眼光看待全球政治、經貿競爭、環境氣候變遷等挑戰，進行跨部會、跨域、跨界的溝通協作，齊心共議國家科技戰略，跟進時代的脈動，連結在地、積極布局，帶領即灣的國家隊迎向世界、面對未來，開創科技未來新局。