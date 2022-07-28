拜登、習近平將通話 外交部：美已向我方事前說明

美國總統拜登(Joe Biden)即將與中國國家主席習近平通話，外交部今表示，台灣和美國互信良好，關於美、中元首即將通話相關安排，美方已有向我方事前說明，我方也會和美國保持聯繫、持續關注後續發展。而對於美國眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)傳出訪台，外交部重申，沒有接獲波洛西訪台相關訊息，也沒有評論。

外交部發言人歐江安今回答媒體提問時表示，外交部一向密切關注美、中高層互動情形，台、美互信良好，溝通管道暢通，美中元首即將通話相關安排，美方已有向我方事前說明，台美雙方也會保持聯繫，我方也會持續關注後續相關發展。

而對於波洛西訪台是否有近一步消息，外交部指出，美國國會議員的邀訪，一向是外交部及駐美代表處長期的重點工作，但目前外交部並沒有接獲波洛西訪台訊息，也沒有評論。