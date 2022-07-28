快訊

工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局驚人

中暑第一件事不是送醫！醫師教先做這幾件事快速降溫

林智堅團隊：余正煌論文有三大突兀 證明林智堅為原創

「准碩士」用詞露馬腳？林智堅團隊：原本要寫這三字

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
林智堅競選辦公室表示，林智堅2014年競選文宣就是使用台大碩士班，所以才有「准碩士」名詞產生。圖／林智堅競選辦公室提供
林智堅競選辦公室表示，林智堅2014年競選文宣就是使用台大碩士班，所以才有「准碩士」名詞產生。圖／林智堅競選辦公室提供

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文案」持續延燒。由於林智堅與該案另一位當事人余政煌，在論文中提及林智堅都稱呼「准碩士」，但林當時即取得中華大學碩士學位，用詞錯誤引發抄襲質疑。林智堅競辦發言人黃韋鈞今天表示，林智堅原本要寫「碩士班」，是在指導教授陳明通建議下，才改成「准碩士」，且2014年的競選文宣上，當時也是寫台大碩士班。

余政煌昨天發出聲明，強調自己絕無抄襲，台北市議員參選人滿志剛也轉述指出，兩人論文中都寫「准碩士」，余政煌之所以寫錯，是因為余根本不知道林已經拿到中華大學碩士，所以才寫林是「准碩士」，這也代表是余的原創；反觀林智堅怎麼可能不知道自己已經有碩士學位，「誰抄誰的很清楚」。

黃韋鈞表示，「准碩士」用詞，是林智堅和陳明通討論出來的結果，因為本來林智堅是要寫「碩士班」，但碩士班可能跟前面講說博士、碩士這個名詞，會對不太來，所以後來陳明通建議調整為「准碩士」，並且林智堅當年的宣傳文宣，寫的也一直都是台大碩士班，所以才有「准碩士」三個字的產生。

至於林智堅及余正煌的論文，也都將前新竹市長許明財的學歷誤植為多明尼克肯大學（正確為多明尼肯大學）。黃韋鈞說明，其實從網路上大家都可以找到相同的資料，當初林智堅跟指導教授陳明通討論時，也有討論是否加入「社區大學」，不過後來為了比較嚴謹只寫校名。

林智堅 陳明通 黃韋鈞

延伸閱讀

林智堅團隊：余正煌論文有三大突兀 證明林智堅為原創

張善政：陳明通、林智堅不敢回台大面對調查 心虛和怯懦

林鼎超提建議 林智堅應去明星賽向大家道歉

台大駁回蘇宏達迴避案 林智堅律師黃帝穎：將提覆決

相關新聞

「准碩士」用詞露馬腳？林智堅團隊：原本要寫這三字

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文案」持續延燒。由於林智堅與該案另一位當事人余政煌，在論文中提及林智堅都稱呼「准碩士」，但...

吳釗燮款宴日訪團 石破茂：繼承安倍遺志與台合作

外交部長吳釗燮昨晚宴請「思考日本安全保障議員之會」訪團，率團的日本前防衛大臣石破茂表示，日本前首相安倍晉三壯志未酬，訪...

【專家之眼】在野勢力應聯合反對波洛西訪台

美國眾議院議長波洛西訪台議題持續延燒，甚有風雨欲來之勢，此行確實茲事體大，若台灣在野勢力能團結一致，建請政府加以婉拒，當...

當政黨對抗、抗中牌失效 林智堅「神蹟」崩解不意外

過去一個月，民進黨桃園市長參選人林智堅的網路聲量快速竄高，約是疫情指揮中心前指揮官陳時中的三倍，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌的十餘倍，可說是綠營政治人物之最，遠超出林智堅在大新竹升格爭議與他宣布轉戰桃園之時。綠營認為林智堅被藍白與媒體針對，是先射箭再畫靶的刻意而為，但其實不然，畫靶的是民進黨自己，而射箭的是一般民眾。

日議員團訪台 藍促友日勿仇日

蔡英文總統昨天接見參與今年「凱達格蘭論壇」的外賓，包括愛沙尼亞前總統伊維斯及日本眾議員鈴木馨祐等。伊維斯表示，台灣證明了...

朱立倫：救國團哪屬國民黨

行政院黨產會日前認定，中國青年救國團名下財產中六十一筆土地、建物及十三點九億元是不當取得財產，依法收歸國有。國民黨主席朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。