「准碩士」用詞露馬腳？林智堅團隊：原本要寫這三字

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文案」持續延燒。由於林智堅與該案另一位當事人余政煌，在論文中提及林智堅都稱呼「准碩士」，但林當時即取得中華大學碩士學位，用詞錯誤引發抄襲質疑。林智堅競辦發言人黃韋鈞今天表示，林智堅原本要寫「碩士班」，是在指導教授陳明通建議下，才改成「准碩士」，且2014年的競選文宣上，當時也是寫台大碩士班。

余政煌昨天發出聲明，強調自己絕無抄襲，台北市議員參選人滿志剛也轉述指出，兩人論文中都寫「准碩士」，余政煌之所以寫錯，是因為余根本不知道林已經拿到中華大學碩士，所以才寫林是「准碩士」，這也代表是余的原創；反觀林智堅怎麼可能不知道自己已經有碩士學位，「誰抄誰的很清楚」。

黃韋鈞表示，「准碩士」用詞，是林智堅和陳明通討論出來的結果，因為本來林智堅是要寫「碩士班」，但碩士班可能跟前面講說博士、碩士這個名詞，會對不太來，所以後來陳明通建議調整為「准碩士」，並且林智堅當年的宣傳文宣，寫的也一直都是台大碩士班，所以才有「准碩士」三個字的產生。

至於林智堅及余正煌的論文，也都將前新竹市長許明財的學歷誤植為多明尼克肯大學（正確為多明尼肯大學）。黃韋鈞說明，其實從網路上大家都可以找到相同的資料，當初林智堅跟指導教授陳明通討論時，也有討論是否加入「社區大學」，不過後來為了比較嚴謹只寫校名。