【專家之眼】在野勢力應聯合反對波洛西訪台

美國眾議院議長波洛西訪台議題持續延燒，甚有風雨欲來之勢，此行確實茲事體大，若台灣在野勢力能團結一致，建請政府加以婉拒，當可立即解除危機。

首先，若台灣婉拒波洛西來訪，當立即可為拜登總統解套。拜登總統曾在第一時間就表達此行不宜，但目前美方勸進的聲浪甚大，拜登好似無法阻擋，陷入兩難，甚似1995/96年李登輝訪美以及後續的兩岸危機，當時也是美國行政機關無法阻擋國會的壓力。

但若此次台灣反對，不啻提供拜登最佳的解套，甚至也是波洛西自己最好的下台階，不要因小失大，壞了拜登與習近平的通話，反而更可以增加拜登的政治籌碼。若此，小兵立大功，事後美方必定更加善待台灣。

對北京而言，這也同樣可以解除警報。否則大費周章，甚至擦槍走火，確實難以善後。同樣的，這也可以視為台灣的善意，北京也必定了然於心。

再以台灣的情勢觀之，婉拒當可免除情勢的震盪與國軍可能的損失。若北京真的啟動「反分裂國家法」第八條「可能導致台獨的重大事變」，以及「軍隊非戰爭軍事綱要」，其後果難以估計，兩岸關係將更不知伊於胡底。

最後，是在野團體的角色，其中包括政黨與產學界等。若政府接受婉拒建議，此乃維繫兩岸和平的大功一件，對內亦可緩和朝野關係，也必對兩岸關係產生良性影響。若政府不接受而導致擦槍走火與兩岸緊張，亦可確認此乃在野團體的先見之明，政府必須承擔一切後果，穩賺不賠。

由此可見，當前台灣已面臨重大的國安危機，只要在野勢力同心協力，政府也從善如流，必可化險為夷，甚至還可創造美中台三方諸多的事後和平紅利，一石多鳥，值得三思。