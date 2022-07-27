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【即時短評】政治金童掉漆 綠全黨「搶救智堅大兵」

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【即時短評】政治金童掉漆 綠全黨「搶救智堅大兵」

聯合報／ 記者蔡晉宇
民進黨桃園市長參選人林智堅。聯合報系資料照
民進黨桃園市長參選人林智堅。聯合報系資料照

繼大新竹合併後，民進黨近日再度上演全黨「搶救智堅大兵」，雖然黨中央目前「不換堅」立場堅定，鐵口直斷連選項都不會是，但只要相關傳言不間斷，林智堅將形同一直被困在死胡同裡，不僅疲於回應，更不利於桃竹、北台灣，乃至民進黨整體選情。

所謂無風不起浪，姑且不論黨中央是否真有過「換堅」考量，單就會有相關討論陸續出現，本身就具有意義。此透露出的政治訊息是，林智堅早已不是那個眾人口中的政治金童，其選情經過「論文案」與「球場案」，已被連投兩顆好球，岌岌可危，只要再來1顆好球，就會被三振出局。

對林智堅陣營更不利的消息是，論文案最晚9月才會有結果，新竹球場的改善也需要至少1個月時間調整；換言之，現在情況並非已利空出盡，在這1、2個月間內，都還可能會有新變化，民進黨勢必仍要重兵提防，連帶影響到其他地區的資源調配。

現階段對林智堅投下信任票，對民進黨、蔡總統都是1場豪賭。因為年底桃園選情與新竹市高度連動，桃園市能否守成又攸關鄭文燦的政治前途，林智堅1人肩負的責任不輕。若延續此狀態進入投票日，最終結果未盡如人意，恐將影響民進黨內權力結構洗牌，更牽動蔡總統最後兩年的施政基礎。

選戰進行到一半撤換人選，最知名的案例是2016年國民黨的「換柱」事件，當年國民黨中央同樣先重述了不下百次「絕不換柱」，但在情勢持續惡化的摧枯拉朽之下，最終仍大翻案。這正是政治現實面，當局面發展到不可挽回階段時，再多的宣傳戰也揮不了效果。

林智堅比洪秀柱幸運的是，能獲得更多最高層關愛的眼神。無論是在大新竹合併或是論文案，蔡總統支持的態度都至關重要；但儘管如此，選情已受挫、逼近臨界點，是擺在眼前的事實。民進黨要破除「換堅」耳語，關鍵仍在林智堅要拿出讓選民們信服的表現。

林智堅 民進黨 新竹

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