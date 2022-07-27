蘇貞昌大讚陳建仁變幽默 「都是前副總統了我還在當院長」

科技部改制為「國家科學及技術委員會」，今天掛牌，蔡英文總統、前副總統陳建仁出席典禮，行政院長蘇貞昌致詞時，大讚陳建仁從過去要看講稿，現在風趣又幽默，讓他想起過去陳當國科會主委時，他是行政院長，但陳後來成為副總統、現在都是「前副總統」了，「我還在當院長！」他覺得，是不是學法律的不行？「但眼看蔡總統也是學法律的，我連這點理由都找不到，實在很吃虧」，引來台下哄堂大笑。

行政院1967年成立國家科學委員會（國科會），2014年3月升格為科技部，隨著組織法通過，再度改制為「國家科學及技術委員會」，今天掛牌，首任主任委員由原科技部部長吳政忠，以行政院政務委員身分兼任。今天掛牌典禮，除了蔡總統、蘇貞昌，行政院秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、張景森、林萬億、唐鳳全員出席，曾擔任國科會主委的前副總統陳建仁則坐在蔡總統旁邊，兩人有說有笑。

陳建仁致詞時說，他當國科會主委時，就是蘇貞昌在當行政院長的時候，「所以他是我的老闆！」他說，蘇揆當時跟他說，國科會發展很重要，他也一直記得蘇貞昌「衝衝衝」的精神，除了竹科要擴大土地給半導體、南科也要擴大，又要成立中科，當時他本來想將科學園區產值推到兩兆，卸任時差一千多萬，現在已經到三兆多了。

蘇貞昌致詞時回應陳建仁，「你不提我還忘了那一段（陳建仁當國科會主委時期），他說，以前陳建仁和蔡總統搭擋時，都要看演講稿，今天不但侃侃而談，風趣幽默、還有小故事，講的真的是他最熟悉的領域。

他話鋒一轉說，前幾天，他看陳建仁擔任陳時中競總主委時，「我看陳時中講半天，突然說句『好不好！』，（台下）沒人搭得上調，陳建仁接著提高音量說，『好不好（台語）～～』」，讓他大讚，歷練是有關係的。

蘇貞昌說，提到陳建仁當主委那段，想來也變化真大，「他說我是他老闆，但後來，他當了副總統、現在都已經是前副總統了，我還在當院長」，他笑說，他都在想，是不是科技力量，讓他變化那麼大？我這學法律的不行，「但看蔡總統又是學法律的，我連這點理由都找不到，實在很吃虧。」

吳政忠致詞時說，新國科會有四個努力精進，第一是跨部會協力、第二是基礎學術研究的重要、第三是打造精緻多元科學園區、第四是科技必須與社會需求與環境永續連結。他上月去美國拜會多個部長，發現「台灣雖小，法寶是部會合作強」，後疫情時代國際科技競爭挑戰大，若台灣可以跨部會合作，將可發揮極大效益。

蔡總統致詞時則說，國科會成立是組改重要里程碑，未來也將領導國家科學發展策略，為台灣產業轉型、科技發展，帶來重要動力。尤其全球進入後疫情時代，面對供應鏈快速重組、淨零轉型趨勢，台灣要在這波變動中，繼續保持優勢、擴大全球布局，就要善用科技力。

蔡總統給吳政忠三個重要任務，第一是加速投入前瞻領域研究，包含半導體技術、量子科技、太空資安、數位發展等，要在既有基礎上持續鞏固台灣再科學研究的關鍵地位；第二、要匯集創新技術能量，並將新興科技導入產業界、社會各領域，讓科技力為台灣更多進步和改變。第三、培育更多年輕人才，包含女生，投入研究、創新，台灣要發展、要進步，就是要培養一代又一代的人才接棒，一定要持續向下紮根。

蔡總統說，新國科會成立是一個起點，接下來要一起努力，把握全台重要趨勢，繼續創新、把台灣發展成有更堅強的實力，因應各項挑戰，在挑戰之中，也能更加繁榮。