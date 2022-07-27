空軍官校一入伍生聯訓時疑中暑 仍在加護病房插管觀察

一名呂姓空軍官校新生昨在陸軍官校參加三軍九校聯合入伍訓練時疑似中暑昏倒，高燒到42度送醫住進加護房，現仍插呼吸內管治療中，高雄國軍總醫院內科部主任蔡明凱表示，近日熱浪襲人，台灣像熱燙的番薯，民眾外出務必先補充1000CC到1500CC水份，避免熱傷害。

蔡明凱表示，這名空校入伍生昨到急診時，體溫超過40度，約莫半小時才降至37.4度及37.5，正常希望低於肛溫38.3度，因他神智不清時傷及肺部，有肺炎情形，仍插呼吸管內管觀察中，近日移掉管線就能轉到一般病房。

他說，一般中暑的人BMI（身體質量指數）及體型多半偏胖，在天氣炎熱或剛好服用感冒藥，腸胃藥影響排汗的情況下，體溫可能偏高進而中暑，但這名入伍生並沒有。

呂生平日有運動習慣，身體底子相對好，前陣子因同住家人確診他匡列居隔，有段時間沒運動，昨天還沒開始操練時即身體不適就醫，所幸到院半小時，體溫就下降。

蔡明凱說，最近全台氣溫增高像顆「熱番薯」，加上台灣屬海島型氣候，濕度一高，中暑危險係數就高，炎熱的天候除了晨昏可能比較不會中暑外，民眾外出時，切記防 ，穿淡色不會聚光吸熱的衣物，且不管有無流汗，出門前最好先補充1000CC到1500CC水份，不要等口乾再喝水，此外上廁所時尿液顏色若較深，也是缺水的警示。

在戶外時運動時最好避開正中午，運動逾2小時更應要補水及含有電解質的運動飲料，有服藥者或BMI值逾27的民眾，更要減少曝露陽光下。此外，有糖尿病等慢性共病的老人家，家裡若無空調，也很可能因散熱差而導致「典型性中暑」。

蔡明凱說，熱傷害中以熱衰竭最嚴里，當大量流汗卻未補充水份，很容易出問題，但熱中暑時若滿臉潮紅，卻沒不排汗，也要很小心，需趁神智還清醒時，先到陰涼處補充水分，由於中暑時血壓會下降，再昏厥前最好補水，求救，以免不測。