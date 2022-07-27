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波洛西訪台？蘇貞昌：若有外賓來訪 會做最好安排

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天出席國家科學及技術委員會揭牌暨主任委員布達典禮。記者侯俐安／攝影
行政院長蘇貞昌今天出席國家科學及技術委員會揭牌暨主任委員布達典禮。記者侯俐安／攝影

針對美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）可能在8月訪台，引發美中台緊張。行政院長蘇貞昌表示，非常感謝波洛西議長長年以來對台灣非常的支持、友善，我們對於任何國外的友好貴賓來訪，都非常歡迎。

蘇貞昌今天出席國家科學及技術委員會揭牌暨主任委員布達典禮時，被媒體問到波洛西來台，府院作何準備。蘇貞昌說，如果有外賓來訪，政府都會做最好的安排。至於相關時間、行程，都要尊重貴賓規範。

波洛西規畫訪台引發美中緊張，美國總統拜登25日仍稱期待本周與中國大陸國家主席習近平對話；白宮國安會戰略溝通協調官柯比26日說，即便有波洛西事件，他相信拜習這次對話有很多議題可討論，不過目前還無法公布具體時間。

波洛西 蘇貞昌 美國

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