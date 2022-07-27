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波洛西訪台？蘇貞昌：若有外賓來訪 會做最好安排
針對美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）可能在8月訪台，引發美中台緊張。行政院長蘇貞昌表示，非常感謝波洛西議長長年以來對台灣非常的支持、友善，我們對於任何國外的友好貴賓來訪，都非常歡迎。
蘇貞昌今天出席國家科學及技術委員會揭牌暨主任委員布達典禮時，被媒體問到波洛西來台，府院作何準備。蘇貞昌說，如果有外賓來訪，政府都會做最好的安排。至於相關時間、行程，都要尊重貴賓規範。
波洛西規畫訪台引發美中緊張，美國總統拜登25日仍稱期待本周與中國大陸國家主席習近平對話；白宮國安會戰略溝通協調官柯比26日說，即便有波洛西事件，他相信拜習這次對話有很多議題可討論，不過目前還無法公布具體時間。
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