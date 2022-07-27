波洛西訪台？蘇貞昌：若有外賓來訪 會做最好安排

台海情勢自2016年蔡英文就任總統後，不斷升高緊張，最近又為了眾議院議長波洛西是否訪台引發爭議，曾在1996年台海危機當時擔任國務院助理國務卿的羅德（ Winston Lord），多年前接受口述歷史訪問時，暢談美國政府處理1996年台海危機內幕，他說，中共發射導彈，美國就派航艦到台海，但也告訴北京，美國政策不變，同時美國告誡台灣，不要誤以為拿到了美國的空白支票，可以想幹嘛就幹嘛，美國對台灣有安全承諾，但不能濫用這個承諾，讓台灣與美方捲入應該避免的衝突當中。

2022-07-27 14:30