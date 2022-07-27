藍營發布女性政策 關注少女、家庭權益

「我們關心的婦女政策包含青少女、工作、家庭、中高齡4大類面向，希望作為未來努力推動方向！」國民黨27日召開「女性政策願景發表記者會」，將近月來在地方舉辦座談會的政策整理，給立院總召曾銘宗作為法案推動依據。4大面向包括落實性教育課程、衛生棉免稅、延長生理假、育兒假與婦女權益法律諮詢平台等政策。

蒐集女力意見

前立委陳學聖表示，自今年三月起，國民黨婦女部便開始在全台22個縣市進行女性政策巡迴座談，蒐羅各族群、各年齡層之婦女對於女性政策的不同意見，透過統整各縣市拋出的議題，可以大致將議題分為青少女、工作、家庭、中高齡（弱勢婦女）四大類，亦可以發現大眾對於弱勢婦女的權益維護特別關注。

睿理國際律師事務所林怡君律師舉例說，許多新住民朋友面臨離婚時需要的法扶協助，然而排到的時候已經過了開庭時間，因此若有可以尋溯幫忙媒合的求助管道可以諮詢，將會大有助益。婦女部主任林麗蟬也說，婦女部計畫與北中南各地事務所共十多位律師合作，建立免費女性權益法律諮詢平台。

改善月經貧窮

青少女政策包括：落實性教育課程、取消禁愛令（建立健康感情觀）、建立性暴力受害者專案輔導機制、學校增設多品項衛生棉販賣機；生活包括：衛生棉免稅、改善月經貧窮、尊重並延長生理假；家庭面向包括：關注雙薪家庭的育兒需求、延長育兒假、增建與宣導不占用親子停車位、增加托嬰場所與名額。

中高齡政策則包括：中高齡婦女的二度就業培力、建立免費婦女權益法律諮詢平台。曾銘宗也當場接下這份《女性政策願景》，承諾會在九月的新會期納入討論列為國民黨立院黨團的優先法案，展現對女性權益的重視。

曾銘宗直言，在全台舉辦巡迴座談是相當難得的創舉，也會將相關政見轉給國民黨各縣市的候選人，幫助社會往平權共榮的方向前進。

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