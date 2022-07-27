快訊

獨／余正煌曝2鐵證自清沒抄襲 嘆「有點累，無妄之災」

遭爆出軌 郭碧婷爸忍2天開砲向佐偷吃：亂來的

無處容身的「烏東異鄉人」：撤離又回家的戰爭難民

藍營發布女性政策 關注少女、家庭權益

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨婦女部27日提交《女性政策願景》給立院黨團，總召曾銘宗承諾會將這些政見列為下會期優先法案。（國民黨婦女部提供）
國民黨婦女部27日提交《女性政策願景》給立院黨團，總召曾銘宗承諾會將這些政見列為下會期優先法案。（國民黨婦女部提供）

「我們關心的婦女政策包含青少女、工作、家庭、中高齡4大類面向，希望作為未來努力推動方向！」國民黨27日召開「女性政策願景發表記者會」，將近月來在地方舉辦座談會的政策整理，給立院總召曾銘宗作為法案推動依據。4大面向包括落實性教育課程、衛生棉免稅、延長生理假、育兒假與婦女權益法律諮詢平台等政策。

蒐集女力意見

前立委陳學聖表示，自今年三月起，國民黨婦女部便開始在全台22個縣市進行女性政策巡迴座談，蒐羅各族群、各年齡層之婦女對於女性政策的不同意見，透過統整各縣市拋出的議題，可以大致將議題分為青少女、工作、家庭、中高齡（弱勢婦女）四大類，亦可以發現大眾對於弱勢婦女的權益維護特別關注。

睿理國際律師事務所林怡君律師舉例說，許多新住民朋友面臨離婚時需要的法扶協助，然而排到的時候已經過了開庭時間，因此若有可以尋溯幫忙媒合的求助管道可以諮詢，將會大有助益。婦女部主任林麗蟬也說，婦女部計畫與北中南各地事務所共十多位律師合作，建立免費女性權益法律諮詢平台。

改善月經貧窮

青少女政策包括：落實性教育課程、取消禁愛令（建立健康感情觀）、建立性暴力受害者專案輔導機制、學校增設多品項衛生棉販賣機；生活包括：衛生棉免稅、改善月經貧窮、尊重並延長生理假；家庭面向包括：關注雙薪家庭的育兒需求、延長育兒假、增建與宣導不占用親子停車位、增加托嬰場所與名額。

中高齡政策則包括：中高齡婦女的二度就業培力、建立免費婦女權益法律諮詢平台。曾銘宗也當場接下這份《女性政策願景》，承諾會在九月的新會期納入討論列為國民黨立院黨團的優先法案，展現對女性權益的重視。

曾銘宗直言，在全台舉辦巡迴座談是相當難得的創舉，也會將相關政見轉給國民黨各縣市的候選人，幫助社會往平權共榮的方向前進。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

林智堅論文案 綠批假考察濫權施壓藍駁依法監督

綠指蘇宏達未審先判 藍委：嫌疑犯可以挑法官嗎？

曾捲入掛名論文抄襲 藍委籲陳建仁對林智堅案表態

所得均收高低差149倍 藍批綠：內宣數字亮麗但貧富懸殊

相關新聞

空軍官校一入伍生聯訓時疑中暑 仍在加護病房插管觀察

一名呂姓空軍官校新生昨在陸軍官校參加三軍九校聯合入伍訓練時疑似中暑昏倒，高燒到42度送醫住進加護房，現仍插呼吸內管治療中...

波洛西訪台？蘇貞昌：若有外賓來訪 會做最好安排

針對美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）可能在8月訪台，引發美中台緊張。行政院長蘇貞昌表示，非常感謝波洛西議...

藍營發布女性政策 關注少女、家庭權益

「我們關心的婦女政策包含青少女、工作、家庭、中高齡4大類面向，希望作為未來努力推動方向！」國民黨27日召開「女性政策願景發表記者會」，將近月來在地方舉辦座談會的政策整理，給立院總召曾銘宗作為法案推動依據。4大面向包括落實性教育課程、衛生棉免稅、延長生理假、育兒假與婦女權益法律諮詢平台等政策。

為訪日鋪路？朱立倫：仇日、反日絕非國民黨現在立場

國民黨主席朱立倫上午會見會見日本自民黨廣報本部副本部長鈴木馨祐眾議員、日本台灣交流協會橫地晃副代表及涉外室主任小野綸佐子...

揭密96台海飛彈危機 羅德：台灣不該濫用美國安全承諾

台海情勢自2016年蔡英文就任總統後，不斷升高緊張，最近又為了眾議院議長波洛西是否訪台引發爭議，曾在1996年台海危機當時擔任國務院助理國務卿的羅德（ Winston Lord），多年前接受口述歷史訪問時，暢談美國政府處理1996年台海危機內幕，他說，中共發射導彈，美國就派航艦到台海，但也告訴北京，美國政策不變，同時美國告誡台灣，不要誤以為拿到了美國的空白支票，可以想幹嘛就幹嘛，美國對台灣有安全承諾，但不能濫用這個承諾，讓台灣與美方捲入應該避免的衝突當中。

官邸輔選都能強辯 國人如果沉默只會讓蘇貞昌更囂張

行政院長蘇貞昌有很多「金句」，比方說，面對立委的質詢，他反罵立委「在那叫什麼」；對於施政上的小小進展，他會大肆宣傳，像是前幾年勞動基金受惠股市上漲，蘇要國人「注意，政府剛剛幫你賺了1萬元。」蘇貞昌言行風格爭議大，但上述這些言論屬於逞口舌之快，不值得國人計較，但其背後藐視民意監督，施政一意孤行，才是國人必須警惕之處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。