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為訪日鋪路？朱立倫：仇日、反日絕非國民黨現在立場

聯合報／ 記者劉宛琳程遠述／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天上午於中央黨部會見日本自民黨廣報本部副本部長鈴木馨祐眾議員、日本台灣交流協會橫地晃副代表及涉外室主任小野綸佐子，由國民黨台北市長參選人蔣萬安、國民黨海外部主任暨立法委員陳以信、文傳會副主委林家興以及國際事務部副主任翁聖博陪同。圖╱國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天上午於中央黨部會見日本自民黨廣報本部副本部長鈴木馨祐眾議員、日本台灣交流協會橫地晃副代表及涉外室主任小野綸佐子，由國民黨台北市長參選人蔣萬安、國民黨海外部主任暨立法委員陳以信、文傳會副主委林家興以及國際事務部副主任翁聖博陪同。圖╱國民黨提供

國民黨主席朱立倫上午會見會見日本自民黨廣報本部副本部長鈴木馨祐眾議員、日本台灣交流協會橫地晃副代表及涉外室主任小野綸佐子。他下午在中常會闡述對日立場，知日、友日是國民黨應該有的態度，不應該限於過去仇日、反日的情節，這絕對不是現在的國民黨立場。

何思慎表示，外界認為改善兩岸關係勢必就會跟日本拉開距離。但在歷史上，國民黨不是反日、親日，國與國的關係就是在現實當中言所當言、為所當為，在外交上就是維護外交尊嚴，極大化自己國家的利益，「仇或親都是情緒化的，非基於現實理性的思考」。

對於安倍辭世，何思慎指出，陸方原傳將派國家副主席王岐山出席喪禮，最後僅由外交部副部長馬朝旭赴日本使館哀悼，規格調整可能與副總統賴清德赴日弔唁有關。

何特別強調，賴清德赴日，並非兩國斷交後副總統訪日首例，1985年前總統李登輝也曾過境東京。過度強調此行的突破性，與史實不符。

何思慎說，近年中日對峙升高，日本走「親美遏中」，更推動與NATO、紐澳的安全合作，強化防禦能力。這個方向，不會因安倍辭世改變。但日本國安戰略絕非單押美方，岸田文雄6月才在記者會中指出，中日「維持穩定且建設性的關係」十分重要。九月中日建交50週年，岸田可能規畫訪中。

何思慎在結論建議，要跳脫親日、仇日的框架，重構對日關係，認識對日關係的多元複雜，跳脫過去的「被侵略者」或「被殖民者」意識；並區分「未與殖民主義共謀的日本社會文化」與「具宰制性、侵略性的軍國主義」，探尋台、日間的共同價值連帶，形塑在地的「去殖民日本觀」，期待能在全球化浪頭上，發現台日關係的新出口。

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