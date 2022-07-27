余正煌不忍了！ 聲明：「本人未有任何抄襲情事」
民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議連環爆，其中關鍵人物調查員余正煌至今未公開說明。資深媒體人黃揚明今與台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛曝光余正煌聲明，余強調，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。
余正煌聲明如下：
一、本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予臺灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。
二、有關本案法律事項均委任張祐齊律師、曾威凱律師處理，本人不再對外做任何回應。
三、外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。
聲明人：余正煌
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