余正煌不忍了！ 聲明：「本人未有任何抄襲情事」

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲與新竹球場爭議兩頭燒，政壇傳出「換堅」，但民進黨決策高層目前未有此討論，也澄清是假議題、選戰攻防。據了解，綠營內部對林智堅惹出的爭議有些憂慮與不滿，立委高嘉瑜甚至說，此爭議恐讓民進黨北台灣選情「一屍五命」，先前對徵召林智堅參選大為不滿的前立委鄭寶清也說，據他掌握民調顯示，經過「論文門」與「球場門」，林智堅聲勢往下掉的趨勢明顯，已落後對手張善政。...

2022-07-27 14:00