本土+2萬5521 指揮中心：疫情整體緩慢下降

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聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙許政榆／台北即時報導
記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

國內今天新增本土個案2萬5521例、境外移入個案171例，另新增死亡28例，是5月15日以來再度降到二字頭。疫情監測組組長周志浩表示，和昨天差不多，但相較上周三低一些，整體呈緩慢下降趨勢。

今日新增本土病例，為1萬1812例男性、1萬3695例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,504例)、台中市(3,168例)、桃園市(2,680例)、高雄市(2,630例)、台北市(2,573例)、台南市(2,032例)、彰化縣(1,231例)、屏東縣(781例)、苗栗縣(750例)、新竹縣(694例)、雲林縣(631例)、宜蘭縣(609例)、新竹市(603例)、嘉義縣(497例)、花蓮縣(460例)、南投縣(424例)、基隆市(346例)、嘉義市(322例)、台東縣(280例)、澎湖縣(151例)、金門縣(146例)、連江縣(9例)。

今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、25例具慢性病史、18例未接種三劑疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月24日，死亡日期介於5月14日至7月24日。

今日新增171例境外移入個案中，為71例男性、100例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(12例)、美國(10例)、越南及菲律賓(各5例)、荷蘭(3例)、印尼、柬埔寨及中國(各2例)、土耳其、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另127例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計449萬8416例確診，分別為1萬9120例境外移入、447萬9242例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8714例死亡病例，其中8,699例本土，個案居住縣市分布為新北市1,944例、台北市1,014例、台中市844例、高雄市785例、台南市677例、桃園市651例、彰化縣512例、屏東縣360例、雲林縣257例、南投縣250例、基隆市205例、苗栗縣189例、嘉義縣186例、宜蘭縣173例、花蓮縣146例、嘉義市141例、新竹縣134例、台東縣119例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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