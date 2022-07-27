日前防衛大臣石破茂率團訪台 將弔唁李登輝

日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」今抵台，將展開四天訪台行程，外交部指出，本次訪團由日本前防衛大臣石破茂眾議員及前防衛大臣浜田靖一眾議員擔任共同團長，團員包括前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員。

外交部表示，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換，訪團成員也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

外交部指出，對「思考日本安全保障議員之會」成員來台訪問，表達誠摯歡迎，此次訪問團團員均為具有安保、外交實務經驗的日本國會議員，外交部期盼經由該團的訪台交流，強化我國與包括日本在內的民主陣營國家共同採取防範措施，攜手強化全球民主陣營韌性，共同維護台海及印太區域和平、穩定與繁榮。