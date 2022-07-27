國民黨彰化市長初選落敗 前議員張東正宣布退黨

在國民黨彰化市長初選落敗的前彰化縣議員張東正指出，初選落敗後，有人憑側面資訊，假設他未來的可能性，為了黨內和諧及斷絕不必要臆測，即刻退出國民黨。

中國國民黨彰化市長初選有前彰化縣議員張東正以及黃玉芬完成登記，張東正、黃玉芬都曾參加上屆的彰化市長選舉，當時張東正取得國民黨提名，黃玉芬則以無黨籍身分參選，不過黃玉芬今年卻加入國民黨，且在彰化市長初選擊敗張東正，取得提名資格。

黃玉芬雖代表國民黨參選彰化市長，但看板、海報都沒有加上國民黨徽，引發基層反彈；地方也傳言，張東正可能會違紀參選彰化市長。

張東正今天發布新聞稿指出，初選落敗是他努力不夠，但初選結束後，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田一直表示要約他談年底選舉布局，至今還在等待；初選勝出的黃玉芬，一開始也說要來找他，接續初選時提出的相關政見，近期受訪及在社群平台上的酸言酸語，明眼人都知道不懷好意。

張東正指出，目前還未決定是否要參選彰化市長到底，更遑論後面布局立委選舉等天馬行空的想像，今天不管是蕭景田或其他人問他，他的答案還是做好目前該做的事，有心人士僅憑側面資訊，假設他未來的可能性，這種行為大可不必。

黃玉芬接受中央社記者訪問時則解釋，為消弭初選時的誤會，她曾透過張東正的姊姊等人，想要和張東正碰面，她本人也曾直接前往張東正服務處，不過只遇到工作人員，全都沒有下文，她也許會再嘗試和張東正聯絡碰面。

蕭景田也發布聲明指出，會以適當方式嘗試挽留張東正，讓他不要退出國民黨，繼續一起為黨、為理念來奮鬥。