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交棒兒子披戰袍 中市議員林汝洲今早宣布不參選

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林汝洲決定交棒給兒子林昊佑。圖／取自臉書
台中市議員林汝洲決定交棒給兒子林昊佑。圖／取自臉書

台中市議員第3選區(烏日、大肚、龍井)，國民黨公告提名3席，但現任議員林汝洲、林孟令當初以「再想想」、「再評估」國民黨提名。但林汝洲今早宣布，決定不參選台中市第4屆市議員，並交棒由其二兒子林昊佑參選。至於是披國民黨戰袍，或以無黨籍參選？他說，順其自然。

林汝洲先向民眾致歉，表示近期大家對於他今年底是否繼續參選市議員一事，多有臆測，讓大家處於困惑中，相當抱歉，地方人士希望他接下磺溪書院文教基金會的工作，在不同領域服務民眾，因而覓妥接班人。

林汝洲說，尋覓接班人的過程周折，而家中最小的兒子林昊佑，對未來人生方向已審慎考量，決定接下自己的棒子，挑戰延續服務鄉親的重任，也懇請各位鄉親支持，讓林昊佑有機會為地方服務。

國民黨公告提名3席，現任議員林汝洲、林孟令以「再想想」、「再評估」拒絕國民黨提名，目前2席從缺。由於他們實力雄厚，外傳有意問鼎副議長，若年底議員當選席次藍綠差距不大，合縱連橫具關鍵少數角色；如今林汝洲改推自己兒子林昊佑參選，要披國民黨戰袍，還是用無黨參選尚未決定。

國民黨 兒子 台中市

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