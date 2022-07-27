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朱立倫、蔣萬安會自民黨眾議員鈴木馨祐 深化台日友好

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫今天上午於中央黨部會見日本自民黨廣報本部副本部長鈴木馨祐眾議員、日本台灣交流協會橫地晃副代表及涉外室主任小野綸佐子，由國民黨台北市長參選人蔣萬安、國民黨海外部主任暨立法委員陳以信、文傳會副主委林家興以及國際事務部副主任翁聖博陪同。圖╱國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天上午於中央黨部會見日本自民黨廣報本部副本部長鈴木馨祐眾議員、日本台灣交流協會橫地晃副代表及涉外室主任小野綸佐子，由國民黨台北市長參選人蔣萬安、國民黨海外部主任暨立法委員陳以信、文傳會副主委林家興以及國際事務部副主任翁聖博陪同。圖╱國民黨提供

國民黨主席朱立倫今天上午於中央黨部會見日本自民黨廣報本部副本部長鈴木馨祐眾議員、日本台灣交流協會橫地晃副代表及涉外室主任小野綸佐子，由國民黨台北市長參選人蔣萬安、國民黨海外部主任暨立法委員陳以信陪同。雙方就台日關係、台灣政情等議題廣泛交換意見，會談氣氛熱烈融洽。

朱立倫表示，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，台日共享民主、自由、人權、法治等核心價值，國民情誼深厚友好。國民黨將在既有的良好基礎上，與日本政府持續深化台日友好實質合作關係，並攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。相信此次訪團來訪更將鞏固兩國友好情誼，並能共同為兩國人民謀福祉。

朱立倫強調，鈴木馨祐長期關心台日關係支持台灣，維持台海和平與穩定早已成為兩國不論是政府與人民的共識；而在雙邊關係既有的深厚基礎上，定能持續推動台日邦誼。國民黨不論執政或在野，都高度重視與日本的情誼，並期盼雙方維持長期緊密的交流合作，持續推行共享的自由民主價值。同時朱也提到對日前確診取消訪台計畫的河野太郎眾議員表示關心，相信未來一定還有很多交流的機會。

蔣萬安表示，自民黨青年局與救國團的緣分從他祖父前總統蔣經國時代就開始，有著深厚的情誼。他也提到，現在正在競選台北市長，希望未來台北市與東京等日本各大城市有更緊密的交流往來。

蔣萬安與鈴木馨祐是舊識，蔣於會中表示，希望選後能有機會兌現過去曾與鈴木相約一同滑雪的約定。

國民黨海外部主任暨立委陳以信則提到，國民黨在日本有許多支部，特別像是橫濱支部有126年歷史，就是總理孫中山先生所親自創建，所以國民黨與日本的關係相當具歷史淵源。

日本台灣交流協會 國民黨 台北市長

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