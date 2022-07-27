柯文哲：砍敬老金溝通差 沒有怪罪許立民

台北市長柯文哲今天表示，當初取消敬老金時溝通太差，立意良好但方法不對，效果就不好；對前社會局長許立民，柯文哲說曾請他當副市長，沒有怪罪、切割的問題。

柯文哲今天出席「台北市公民投票提案及連署系統啟用」記者會，會後接受媒體聯訪，被問及是否會用這套系統處理重陽敬老金議題。

柯文哲表示，當初取消敬老金的政策大方向是對的，但他反省，若重來一遍不會再用當初的方式，「前一年請大家去開戶，第2年突然取消，當然被罵翻」，立意良好但做法不行，效果就不好。

柯文哲說，當時他是用外科醫生「該怎樣就怎樣」的思維下令、過程缺少溝通；他的第2任期，市府重大政策都會辦說明會、公聽會等，就沒有什麼政策被罵。

媒體問，還怪前社會局長許立民嗎？柯文哲指出，他都問過許立民要不要當副市長了，沒有什麼怪罪與否或切割的問題。

柯文哲說，當時還跟許立民說，來當副市長好好培養，之後走「侯友宜模式」選市長，派心腹蔡壁如想說服許立民的父母，結果沒成功。

柯文哲重申，政治是門專業，同樣一件事，執行方法不一樣效果就不一樣，他自己都檢討過。

柯文哲在昨天播出的專訪上說，他知道突然取消發放敬老金是錯的，因為手段太激烈，但他最氣的是，當初提意見，是許立民把事情惹出來，卻逃回台大醫院，留下他面對老人的指責。

此外，媒體問，關於民進黨台北市長參選人陳時中稱內湖交通問題「換人做做看，把交通救起來」一事。

柯文哲表示，陳時中被問如何解決時說要蒐集問題、登門拜訪等，「我建議等他蒐集問題、搞清楚了再來選市長」，提出具體解決方法，不要打高空或迂迴發言。

柯文哲說，內湖交通問題實則是都市計畫問題，這幾年內湖車流量變多，但交通狀況沒有惡化，市府也拓寬了成功橋、港墘路、設置智慧號誌、縮短捷運文湖線班距等，但最終解方還是環狀線，用大規模運輸改變。