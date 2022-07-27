快訊

又是無經驗廠商 竹市再爆棒球場工程讓學生擦屁股

下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

面對通膨惡化 Fed與全球央行請「多點專業少政治」

柯文哲：砍敬老金溝通差 沒有怪罪許立民

中央社／ 台北27日電
柯文哲今天表示，「(取消)敬老金大方向對的，但如果重來一遍，我會選留用方式(取消)，提出兩種方式讓老人家選擇」。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天表示，「(取消)敬老金大方向對的，但如果重來一遍，我會選留用方式(取消)，提出兩種方式讓老人家選擇」。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天表示，當初取消敬老金時溝通太差，立意良好但方法不對，效果就不好；對前社會局長許立民，柯文哲說曾請他當副市長，沒有怪罪、切割的問題。

柯文哲今天出席「台北市公民投票提案及連署系統啟用」記者會，會後接受媒體聯訪，被問及是否會用這套系統處理重陽敬老金議題。

柯文哲表示，當初取消敬老金的政策大方向是對的，但他反省，若重來一遍不會再用當初的方式，「前一年請大家去開戶，第2年突然取消，當然被罵翻」，立意良好但做法不行，效果就不好。

柯文哲說，當時他是用外科醫生「該怎樣就怎樣」的思維下令、過程缺少溝通；他的第2任期，市府重大政策都會辦說明會、公聽會等，就沒有什麼政策被罵。

媒體問，還怪前社會局長許立民嗎？柯文哲指出，他都問過許立民要不要當副市長了，沒有什麼怪罪與否或切割的問題。

柯文哲說，當時還跟許立民說，來當副市長好好培養，之後走「侯友宜模式」選市長，派心腹蔡壁如想說服許立民的父母，結果沒成功。

柯文哲重申，政治是門專業，同樣一件事，執行方法不一樣效果就不一樣，他自己都檢討過。

柯文哲在昨天播出的專訪上說，他知道突然取消發放敬老金是錯的，因為手段太激烈，但他最氣的是，當初提意見，是許立民把事情惹出來，卻逃回台大醫院，留下他面對老人的指責。

此外，媒體問，關於民進黨台北市長參選人陳時中稱內湖交通問題「換人做做看，把交通救起來」一事。

柯文哲表示，陳時中被問如何解決時說要蒐集問題、登門拜訪等，「我建議等他蒐集問題、搞清楚了再來選市長」，提出具體解決方法，不要打高空或迂迴發言。

柯文哲說，內湖交通問題實則是都市計畫問題，這幾年內湖車流量變多，但交通狀況沒有惡化，市府也拓寬了成功橋、港墘路、設置智慧號誌、縮短捷運文湖線班距等，但最終解方還是環狀線，用大規模運輸改變。

柯文哲 許立民 台北市長 重陽敬老金

延伸閱讀

柯文哲生日前出新書 《柯P管理學》回顧八年台北市長政績

大巨蛋BOT自負成敗 柯文哲：搞清楚 跟新竹球場不一樣

辦不辦都慘！柯文哲評論文門：我要是管中閔一定三條線

高嘉瑜一屍五命說 柯文哲讚：好朋友太誠實直白不遑多讓

相關新聞

蔣團隊遭譏千歲團 朱立倫：強調年紀對陳時中不公平

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午與國民黨主席朱立倫一同前往龍山寺參拜，蔣萬安收到廟方致贈的「全民萬安」字畫。對於，蔣團...

駁敬老金甩鍋許立民 柯文哲:本想侯友宜模式培養選市長

台北市長柯文哲昨天抱怨學生、社會局前局長許立民，提出取消重陽敬老金「事情惹出來，結果就跑掉」，媒體今天問柯文哲，還會不會...

交棒兒子披戰袍 中市議員林汝洲今早宣布不參選

台中市議員第3選區(烏日、大肚、龍井)，國民黨公告提名3席，但現任議員林汝洲、林孟令當初以「再想想」、「再評估」國民黨提...

柯文哲：砍敬老金溝通差 沒有怪罪許立民

台北市長柯文哲今天表示，當初取消敬老金時溝通太差，立意良好但方法不對，效果就不好；對前社會局長許立民，柯文哲說曾請他當副...

朱立倫、蔣萬安會自民黨眾議員鈴木馨祐 深化台日友好

國民黨主席朱立倫今天上午於中央黨部會見日本自民黨廣報本部副本部長鈴木馨祐眾議員、日本台灣交流協會橫地晃副代表及涉外室主任...

高嘉瑜爆「一屍五命」說 林智堅：黨中央已澄清傳聞

民進黨桃園市長參選人林智堅今天上午參加桃園市商業會會員代表大會，媒體針對民進黨立委高嘉瑜在政論節目指民進黨內部傳出「換堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。