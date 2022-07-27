愛沙尼亞前總統：台灣證明亞洲國家也能擁有民主自由

蔡英文總統今天接見參與「凱達格蘭論壇」探討「2022印太安全對話」的外賓，包括愛沙尼亞前總統伊維斯及日本眾議員鈴木馨祐等。伊維斯在致詞時表示，台灣證明了亞洲人及亞洲國家也可以擁有民主、自由及人權精神，完全反駁了俄羅斯、中國及馬來西亞所宣稱的謬論。

蔡總統致詞時說，感謝大家從世界各地遠道而來，一起用行動支持印太地區的自由開放及穩定繁榮。透過這次論壇，共同探討俄羅斯入侵烏克蘭等國際局勢變化對世界經濟秩序的重大影響，及民主國家的因應作為。

蔡總統說，這幾年來，疫情改變了世界經濟情勢，全球供應鏈正在加速重組，尤其威權主義擴張更提醒民主國家必須更團結一致，發展更深入的經貿合作，共同打造更具韌性的供應鏈。

蔡總統說，上個月台灣和美國已經啟動「台美21世界貿易倡議」並進行首場會談，台灣也持續努力做好準備，爭取加入以日本為領頭羊的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台灣有意願也有能力符合國際高標準的貿易規範，希望在全球民主夥伴團結合作當中貢獻力量。

蔡總統說，去年台灣也組成跨部會經貿考察團，前往中東歐進行投資考察，簽訂18項產學合作MOU（備忘錄），台灣正在全力推動強化歐洲鏈結計畫，將繼續深化和歐盟的夥伴關係。

蔡總統說，她特別感謝各位貴賓與民主夥伴的支持，協助台灣在各領域擴大跟各國的合作交流。像是今年三月，台、美、日、澳洲及斯洛伐克共同舉辦全球合作及訓練架構研習營，這是平台啟動後第一次探討如何打擊網路金融犯罪。

蔡總統說，台灣位在民主防線最前線，期待與全球民主夥伴捍衛民主自由的價值，也為印太地區長遠穩定做出貢獻，各位貴賓意見都是台灣的重要助力，期待彼此有更多的合作交流。

伊維斯隨後致詞時提到，他四年前曾經來過台灣，非常開心受邀再來凱達格蘭論壇演講，自從上次來台，就看到非常多改變，如蔡總統所說，全球環境也看到緊張情勢，尤其是不斷升溫的俄烏戰爭，也看到台灣海峽的緊張情勢也不斷加溫。

伊維斯表示，但可以看到，安全這個議題已經不受限於地緣政治及區域性，所謂區域安全機制，例如北約是以地區性為基礎，考慮到的是轟炸範圍，戰鬥機補充燃料的範圍及人員設備運輸等，不過這種衝突並沒有因此停止，千禧年世代帶大家進入了數位時代，因此看到了駭客攻擊，美國石油管路受到攻擊，假訊息也影響公私部門及民主選舉，「我們現在生活在全新時代。」

伊維斯說，在歐洲，不需要有熱戰，就有假訊息影響，假訊息影響了歐洲的民主選舉，這個新時代應該重新思考安全的概念，世界上各大城市，如塔林（愛沙尼亞首都）、多倫多、東京及台北等，在這個數位時代可以說是零距離，因此安全的概念不再受限地緣政治和地理，現在全世界看到很多衝突，都是民主對抗威權。

伊維斯說，威權政體對民主國家有非常高的敵意，「他們認為一個國家的民主化會對專制者的國內地位有非常大的影響」，假如要防禦自己，對抗威權敵意，就要重新思考安全架構，不受到地緣政治所限制，而是基於共享共同價值組成的聯盟，包括自由民主選舉、對人權法治尊重及公民享有自由等。

伊維斯說，過去四、五十年來，世界越來越自由化，證明了過去威權主義已宣稱有一些民族及社會不應該或不適合擁有民主自由，這樣的論點已經完全被反駁。台灣就扮演重要角色，台灣證明了亞洲人及亞洲國家也可以擁有民主自由及人權精神，完全反駁了俄羅斯、中國及馬來西亞所宣稱的謬論。