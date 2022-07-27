辦不辦都慘！柯文哲評論文門:我要是管中閔一定三條線
民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門風波，台北市長柯文哲今天被問及看法時說，這對台大是相當艱苦一刻，「辦不辦都很慘，不辦，人家會說台大在幹什麼，辦下去....哇，實在，我要是管中閔，現在一定是三條線，不知道怎麼辦。」
柯文哲今天出席北市公民投票提案連署電子系統啟用記者會，提到論文門風波，他說，他還是台大教授，問他的話，老師要負起最大責任，不是學生，「你老師不知道兩個學生寫的東西一樣，老師在幹什麼？老師要負最大責任，還有學院要負最大責任」。
柯也問，怎麼會有173個畢業生，僅有5個（論文)上網公開，其他都不上網公開，有這麼神秘嗎？怎麼社科院允許這樣的情形，存在這麼多年。
柯提到，這對台大會是相當艱苦一刻，辦不辦都很慘，「不辦，人家會說台大在幹什麼，辦下去....哇，實在，我要是管中閔，現在一定是三條線，不知道怎麼辦」。這是考驗台大面對歷史事件的時候，到底要怎麼處理，「就是一個字，慘，怎麼辦，都慘？」
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