快訊

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：球員集體臭臉

確診新冠合併中暑讓他高燒44度 醫師曝如何在炎夏辨別2疾病

何淦銘、張學舜、周江杰 誰戰楊文科？民進黨陷入長考

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
綠營新竹縣長人選難產，外傳與無黨籍何淦銘禮讓合作恐生變，綠營擬改自推人選出征，據悉台北101董事長張學舜（右4）、發言人周江杰（左3）都是可能名單。記者王淑君／翻攝
綠營新竹縣長人選難產，外傳與無黨籍何淦銘禮讓合作恐生變，綠營擬改自推人選出征，據悉台北101董事長張學舜（右4）、發言人周江杰（左3）都是可能名單。記者王淑君／翻攝

民進黨新竹縣黨部第十七屆執行及評議委員，昨日舉行宣誓就職，新竹市議員鄭美娟受邀擔任監誓人，順利完成儀式，並全力為年底選戰衝刺。針對綠營新竹縣長人選難產窘境，外傳與無黨籍何淦銘禮讓合作恐生變，綠營擬改自推人選出征，據悉台北101董事長張學舜、發言人周江杰都是可能名單。

年底九合一選戰，民進黨地方基層期盼母雞出現，展現拉抬小雞效益，惟新竹縣長候選人持續難產。綠營全台各縣市長候選人布局幾已底定，除離島地區澎湖、金門、連江縣尚未提名，台灣本島僅剩新竹縣人選從缺。

新竹縣長之爭，藍營提名楊文科尋求連任；綠營部分則傳與無黨籍何淦銘禮讓合作，綠支持何選縣長，換取何支持綠竹北市長人選鄭朝方；何也透過媒體坦承與綠高層接觸，並表示「我準備好了」、「民進黨不派人 我一定選」，只不過近日傳出雙方合作喬不攏、恐生變數，綠營轉向徵召自家人披掛上陣，包括台北101董事長張學舜、客家部主任周江杰，甚至不排除將已表態參選竹北市長的鄭朝方列入名單。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，近日的確頻接獲基層反應竹縣縣長候選人事宜，而中央選對會也針對竹縣，提出與友黨合作與自提人選方案。

鄭朝方進一步表示，選對會一定會盱衡全局，提出最佳人選，不管是與無黨籍竹北市長何淦銘合作，或是受到基層點名黨內優秀人才，101董事長張學舜丶客家部主任周江杰...等都是一時之選；身為地方黨部主委都會支持輔選，而日前已完成地方執評委就職，接下來持續將縣黨部主責的鄉鎮市長丶議員丶代表丶里長提名徵召與合作深化，待母雞出現，全力以赴，以贏得年底大選。

此外，外傳民進黨「找嘸人」，考慮找鄭朝方轉換跑道選縣長；對此，鄭朝方說，他已獲得民進黨提名參選竹北市長，此役非常重要，也攸關綠營在竹縣經營發展的指標與關鍵，所以會戮力拿下竹北這一戰。

外傳民進黨「找嘸人」，考慮找鄭朝方（前排中間）轉換跑道選縣長；鄭朝方表示，已獲得民進黨提名參選竹北市長，會戮力拿下竹北這一戰。記者王淑君／翻攝
外傳民進黨「找嘸人」，考慮找鄭朝方（前排中間）轉換跑道選縣長；鄭朝方表示，已獲得民進黨提名參選竹北市長，會戮力拿下竹北這一戰。記者王淑君／翻攝

新竹 民進黨 鄭朝方

延伸閱讀

縣政新幹線前進新豐鄉 民代聚焦海岸線發展、交通工程

新竹李棟山莊因「咒」翻紅 楊文科邀民眾來「消暑」

芎林水霧公園完工將啟用 可望成炎夏消暑最佳新景點

影／縣政新幹線前進尖石 楊文科承諾給予補助拚建設

相關新聞

辦不辦都慘！柯文哲評論文門:我要是管中閔一定三條線

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門風波，台北市長柯文哲今天被問及看法時說，這對台大是相當艱苦一刻，「辦不辦都很慘，不辦...

何淦銘、張學舜、周江杰 誰戰楊文科？民進黨陷入長考

民進黨新竹縣黨部第十七屆執行及評議委員，昨日舉行宣誓就職，新竹市議員鄭美娟受邀擔任監誓人，順利完成儀式，並全力為年底選戰...

蔡正元：波洛西訪台關鍵 在有無踩到一個中國原則的紅線

美國聯邦眾議院議長波洛西8月是否訪台受到美中及兩岸高度關注，國民黨政策會前執行長蔡正元今天表示，由於波洛西具有美國總統第...

照片看歷史／1961年台北午後傾盆大雨 水深過膝人車受困

1961年7月27日下午，台北市突然下起滂沱大雨，低窪地區變成水鄉澤國，許多下水道不暢通的馬路積水甚深，陸地幾可行舟，小型車輛因水深不能行駛，大型公共汽車勉強在水中馳騁，但卻不能在水深的招呼站停車，許多房屋及商店也被雨水浸入，有的深過膝蓋，住戶的傢俱從低處搬到高處，商店停業排水，民眾苦不堪言。

學者：日前防相訪台歷年最高層級 展現挺台力道

日本前防衛大臣石破茂眾、濱田靖一率團訪台，學者今天表示，此規格為歷年最高層級，除了展現挺台力道外，也因為年底日本將提出三...

【專家之眼】高雄市本末倒置的住宅政策

高雄市近來房價與租金高漲，2022年5月「清華安富房價指數」較去年同期相較上漲7.56%。鄰近台積電新廠的楠梓區以及岡山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。