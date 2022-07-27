何淦銘、張學舜、周江杰 誰戰楊文科？民進黨陷入長考

民進黨新竹縣黨部第十七屆執行及評議委員，昨日舉行宣誓就職，新竹市議員鄭美娟受邀擔任監誓人，順利完成儀式，並全力為年底選戰衝刺。針對綠營新竹縣長人選難產窘境，外傳與無黨籍何淦銘禮讓合作恐生變，綠營擬改自推人選出征，據悉台北101董事長張學舜、發言人周江杰都是可能名單。

年底九合一選戰，民進黨地方基層期盼母雞出現，展現拉抬小雞效益，惟新竹縣長候選人持續難產。綠營全台各縣市長候選人布局幾已底定，除離島地區澎湖、金門、連江縣尚未提名，台灣本島僅剩新竹縣人選從缺。

新竹縣長之爭，藍營提名楊文科尋求連任；綠營部分則傳與無黨籍何淦銘禮讓合作，綠支持何選縣長，換取何支持綠竹北市長人選鄭朝方；何也透過媒體坦承與綠高層接觸，並表示「我準備好了」、「民進黨不派人 我一定選」，只不過近日傳出雙方合作喬不攏、恐生變數，綠營轉向徵召自家人披掛上陣，包括台北101董事長張學舜、客家部主任周江杰，甚至不排除將已表態參選竹北市長的鄭朝方列入名單。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，近日的確頻接獲基層反應竹縣縣長候選人事宜，而中央選對會也針對竹縣，提出與友黨合作與自提人選方案。

鄭朝方進一步表示，選對會一定會盱衡全局，提出最佳人選，不管是與無黨籍竹北市長何淦銘合作，或是受到基層點名黨內優秀人才，101董事長張學舜丶客家部主任周江杰...等都是一時之選；身為地方黨部主委都會支持輔選，而日前已完成地方執評委就職，接下來持續將縣黨部主責的鄉鎮市長丶議員丶代表丶里長提名徵召與合作深化，待母雞出現，全力以赴，以贏得年底大選。