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蔡正元：波洛西訪台關鍵 在有無踩到一個中國原則的紅線

聯合報／ 記者王寓中／即時報導
國民黨政策會前執行長蔡正元。圖：取自蔡正元臉書
國民黨政策會前執行長蔡正元。圖：取自蔡正元臉書

美國聯邦眾議院議長波洛西8月是否訪台受到美中及兩岸高度關注，國民黨政策會前執行長蔡正元今天表示，由於波洛西具有美國總統第二接任人的身份，要遊台灣當然有高度政治意義，關鍵是這有沒有踩到一個中國原則的紅線。

蔡正元在臉書表示，這條紅線完全由北京決定，中國大陸外交部發言人趙立堅把話說的很嚴厲，美國的軍機軍艦在中國周邊也非常活躍，問題是中國守這條紅線的決心到底有多堅定。

蔡正元表示，如果波洛西遊台灣，會不會是打破這條紅線的利劍；中國如果從紅線龜縮退讓，就證明中國只是紙老虎，隨時會在美國的壓力下退卻，台灣的民進黨政府就有機會向台獨進程表邁開一大步，中國高調講統一就是假的。

蔡正元說，如果裴洛西在中國壓力下退卻，就證明一個中國的紅線再次確立，中美兩國共管台灣的分界線也更清楚，但美國怎麼說幫忙防衛台灣，都只是空話一場，民進黨的政治基礎將被掏空，台灣人講台獨也是假的。

蔡正元表示，但是中美兩國如果都不退卻，波洛西訪台的衝擊性，將如同第一次世界大戰前的塞爾維亞事件，發生時怎麼看都不可能爆發大戰，可是接續引發的軍事螺旋，啟動了德國與俄國的戰爭機器，最後一發不可收拾。

蔡正元 波洛西

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