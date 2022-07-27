【專家之眼】波洛西訪台成了拜習博弈的籌碼

最近美國眾議院議長波洛西有意訪台，掀起熱議，此行確實茲事體大，故先以外媒放話來試探，否則自可正式宣布。但從以往類似案例來分析，波議長並非不會改變意見。

1995年李登輝訪美，當時台灣出資250萬美元聘請瓦西迪公關公司遊說各方，尤其是美國國會，主因美行政部門反對，但國會支持度甚高，最後行政部門同意放行，結果引起解放軍試射飛彈的台海危機。事後美國國務院邀約議員參加李登輝的就職典禮，結果大家都望而卻步，因為知道惹禍了。由此可見美國行政機關的意見確實略勝一籌，而國會議員比較關注選票，行動比較粗糙。

再者，2021年一月上旬，當時美國駐聯合國大使克拉福特計畫訪台，北京強烈抗議，聲稱解放軍軍機將伴飛甚至同時飛越台北，導致其行政專機已經起飛後又折返。其實，當時川普將在十天後下台，美方連打帶跑，時間點確實有利，北京事後要反應時已經換人。而克拉福特的地位與波洛西相距甚遠，可見北京將不會放鬆對當前情勢的作為。

雖然美國三權分立，相互制衡，但是行政機關還是可以曉以大義，道德勸說以及政治影響。尤其，拜登已婉轉表示美軍方不認為是個好主意，而美國總統就是三軍統帥，國安顧問蘇利文更強調對兩岸的政策未變，再加上拜登看似急於與習近平通話，可見美行政部門的反對立場十分明確，不願見到大局受到干擾。

更進一步觀之，外國政治人物訪台，其實都可獲得相當的政治利益，主因西方國家的反中情緒高昂，而台灣是以小博大，看似站在道德高地，與台灣加強關係，必可因支持弱小而博得選票。這對波洛西自然一體適用，當然還有可能再加上一些經貿利益，美前國防部長艾斯博的台灣全民皆兵說，就是再清楚不過的實例。

但是，當拜登有意與習近平通話，所可能獲得的利益必然超越上述。雖然並不一定會有多大成果，但是雙方的期待均高，從烏克蘭到通膨、糧食與能源以及兩岸等，一來一回，自然更可以拉抬拜登與民主黨的頹勢。再看共和黨或川普在美國的上揚聲勢，適時拉抬一下拜登，是否更加符合北京的利益？

由此可見，波洛西近日的訪台計畫，將對美方形成小道與大德的差異。尤其，若波議長改變計畫，這不啻增加拜登的影響力，以及與習近平博弈的籌碼，更可以避免不必要的擦槍走火，以虛換實，相信波洛西會做出明確的抉擇，否則結果確實難料。